嗆民眾只會「打嘴砲、當鍵盤俠」　吳斯懷：我願到第一線戰死沙場

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政總質詢，國民黨立委吳斯懷以俄烏戰爭為例，強調作戰不是只有國防部的事，建議政府盡快推動政軍兵推。他也提到，現在很多民眾打嘴砲、當鍵盤俠，但作戰要全民防衛、戰到一兵一卒，「我願意拿槍到第一線，雖然我年紀已超過，但我願意保衛中華民國到戰死沙場！」

吳斯懷質詢時以俄烏戰爭為借鏡，指政府常說要「備戰不求戰」，但台灣準備好了嗎？他舉例，烏克蘭1萬2千件文物沒有地方放，提醒政府應趕快推動「政軍兵推」，例如經濟部的油庫、電力設施、水庫、天然氣等，一旦遭到破壞，經濟部如何處置？他強調，作戰不是只有國防部的事，建議院長盡快推動政軍兵推。

蘇貞昌回應，作戰不是只有國防部的事，這是對的，各部會、全民都有其職責所在，從關鍵基礎設施防護，到萬一真的發生戰爭，以及平戰怎麼轉換，都不是到那一天才做，委員的建議是對的，會從這方面再做加強。

吳斯懷接著說，「現在很多民眾打嘴砲、當鍵盤俠，要全民防衛、戰到一兵一卒，我認同，我也願意拿槍到第一線，雖然我年紀已超過，但我願意保衛中華民國到戰死沙場。」