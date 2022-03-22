藍委不滿遭辱罵　蘇貞昌翻「潑水」舊帳反嗆：你真的是暴力份子

▲行政院長蘇貞昌、國民黨立委鄭正鈐。（圖／翻攝自國會頻道YT）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐質詢時關注303大停電議題，要求蘇貞昌承諾「未來不再發生大停電」未獲正面回應，批評蘇把辱罵立委當成行政院長的日常。兩人唇槍舌戰15分鐘，鄭正鈐不滿蘇在上會期答詢時說他「吵死了」事件，此時蘇貞昌也不甘示弱，提起鄭正鈐當時杯葛朝他潑水是「小偷行為、暴力份子」，今天卻不敢提，反嗆鄭「你不敢面對！」

鄭正鈐質詢時指出，303全台大停電讓國人對於台灣供電能力、品質產生非常大的憂慮，而國民黨立委蔣萬安之前要求院長承諾接下來不會再發生大停電，「這有什麼不能回答的？」蘇貞昌重申，「當天他（蔣萬安）問電，我回答電，他要承諾，我也回答承諾，都在質詢範圍內，委員要把它跳接就不是事實。」

鄭正鈐接著問「你願不願意承諾接下來不會發生大停電？」蘇貞昌回應，第一，這段期間的跳電事件，過去一年發生3千次，現在一年1千多次；第二，如果還發生全面的大停電，我同樣會在最快時間內復電、查明原因、追究責任。

然而，鄭正鈐仍不滿蘇貞昌沒有正面給予承諾，接著批評蘇貞昌不斷攻擊國會議員，還說現在不是把官員當狗的時代，把辱罵立委當成行政院長的日常，細數蘇之前罵鄭麗文「袂見笑」、嗆傅崐萁可恥、說陳玉珍沒資格當國會議員、說蔣萬安街頭小混混等，針對上會期他質詢北京清華大學來訪新竹清華大學，卻遭民進黨抹紅一事，「你不回答我，還直接說我『吵死了』，這是對於國會議員的態度嗎？」

蘇貞昌表示，今天他都沒有罵任何人，「其實委員你舉這麼多例子，你為什麼不直接講我上次罵你小偷行為、暴力份子？」指鄭正鈐上會期在杯葛施政報告時朝他潑水，嗆鄭「你不敢面對！」

鄭正鈐直呼，蘇貞昌答詢有三大絕招，問東答西、反質詢、咆哮國會議員，此時蘇貞昌默默拖下口罩，並笑說「委員你看，我故意拖下口罩，我都笑笑的喔！」接著說「你應該要講之前你偷偷在我後面潑水，這樣很不應該……」，讓鄭正鈐氣得直呼「我是在你前面直接潑好不好，不是偷偷的潑」，蘇則回應「你還承認喔！那你真的是暴力份子。」