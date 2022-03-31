從日本來的！超商開賣「2款水果系雪糕」　咬下爆超濃哈密瓜香

▲7-11限定販售北海道夕張哈密瓜雪糕以及富士蘋果雪糕。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

水果控看過來！就有超商特別引進來自日本的「2款水果口味雪糕」，送進嘴裡就能嚐到超級香濃的哈蜜瓜和蘋果香，清爽香甜不膩口，且即日任選2件還能打95折；另外，還有一款最新哈根達斯聯名冰沙，馥郁濃香的芒果與酸甜的法式覆盆子完美調和，每一口都甜蜜。

7-11特別引進「日本FUTABA北海道夕張哈密瓜雪糕」，將夕張哈密瓜變成冰冰涼涼的雪糕，每一口都能吃到滿滿的哈蜜瓜果香，另一款則為「日本FUTABA富士蘋果雪糕」，嚴選富士蘋果以黃金比例調配而成，濃醇果香絕對會吃到停不下來，以上2款冰品即日起至4/19可享任選2件95折。

另外，7-11自有品牌CITY CAFE今年也再度攜手哈根達斯，推出全新「芒果覆盆子冰沙」，將哈根達斯芒果覆盆子冰淇淋製成冰沙，喝得到綿密果泥與細緻果肉，再加入CITY CAFE牛奶讓口感更有層次，每一口都是清爽又酸甜的滋味。

▲7-11今年再度攜手哈根達斯，將在3/23起開賣「芒果覆盆子拿鐵冰沙」。（圖／記者周姈姈攝）

31冰淇淋的超人氣的「尋找31」任務又回來了，只要找到身邊任何含有3和1兩個數字的照片、圖片、物品，到31冰淇淋後出示給店員看，購買小雙球跟迷你3球，就能免費加送1球冰淇淋，活動時間只到4/5，愛吃冰淇淋的你一定要衝。

▲31冰淇淋超人氣的「尋找31」任務又回來了。（圖／記者黃士原攝）

