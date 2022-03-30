超商最新「角落小夥伴」周邊！新角色初登場　泡泡機、熱壓吐司機超Q　

▲7-11最新角落小夥伴集點活動，首次推出超夢幻「電動泡泡機」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天氣暖正是賞花野餐的好時機，就有超商帶來全新「角落小夥伴」集點活動，設計採用最新「兔子的神秘花園」圖案，推出熱壓吐司機、電動泡泡機和摺疊收納箱桌等共20款限量周邊，為了讓粉絲快速收藏，超商也祭出限時2天快閃購活動，消費不限金額可直接加購，一次把所有周邊帶回家。

7-11將於4/6起推出全新「角落小夥伴春賞好時光集點送」，共有20款限量周邊，外出系列首推「摺疊保冷袋」、「304不鏽鋼雙層吸管杯」，可保冷保溫，同時兼具環保功能；「書本造型餐盒」可愛又方便攜帶；還有超好用的「摺疊收納箱桌」，側板內縮即可壓平收納，加蓋設計可當小桌子使用，還可堆疊分類省空間，最後還有大人小孩都愛的「電動泡泡機」，絕對是戶外必備單品。

▲摺疊保冷袋雙面都有不同圖案。



▲不銹鋼雙層吸管杯有4款設計，粉粉嫩嫩超可愛。



▲書本造型餐盒附有湯匙和叉子。

居家系列周邊則有美型「熱壓吐司機」，除可壓出兔兔造型吐司外，還附鬆餅或甜甜圈烤盤；「單柄不沾鍋」擁有1.8公升大容量，使用麥飯石不沾塗層，不易沾黏好清洗；首次推出的「軟珪藻土地墊」，全新材質可強力吸水即刻乾爽，天然橡膠可緩衝止滑，完全療癒居家悠閒時光。另外，還有2款限量18吋絨毛大公仔，4/6早上11點起開放ibon限量預購。

▲熱壓吐司機還附鬆餅或甜甜圈烤盤。



▲單柄不沾鍋不易沾黏好清洗。



▲軟珪藻土地墊、摺疊收納箱桌。



「角落小夥伴春賞好時光集點送」將於4/6登場至5/17止，而7-11將在4/6下午3點起至4/7止祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼即可直接加購角落小夥伴限量周邊。

▲Hi-Life VIP APP滿5週年推出紀念模型車、悠遊卡。（圖／萊爾富提供，下同）

為慶祝萊爾富「Hi-Life VIP APP」滿5歲，即日起至4/5祭出「會員5週年慶」活動，打造限量「紀念模型車」，以熱銷物流車款三菱Fuso Canter為主題，設計1：76模型車，細緻仿真外觀細節，就連尾板也可以動，而萊爾富其實曾在2020年推出限量300台30週年紀念車，當時上市不到1分鐘就售完，這次終於又要開賣5週年紀念車，喜歡收集模型車的粉絲們絕對不要再錯過。

▲活動期間憑點數即可以優惠價購買紀念模型車與悠遊卡。

活動期間至Hi-Life VIP APP憑400點即可用299元入手5週年模型車，同時本次活動還有史上第1個Q版「門市造型限量紀念悠遊卡」，憑400點加價250元就能收藏，以上紀念品每位會員皆限購2個，且凡購買模型車或悠遊卡皆可額外再獲得10元購物金（消費滿125元即可折抵）。