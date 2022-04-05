美式拿鐵買2送2、全品項第2杯7折！4大超商「開工咖啡優惠」先看

▲4大超商開工優惠搶先看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／綜合報導

4天連續假期進入尾聲，明（6）日又要迎來開工日，為撫慰上班族們煩悶的心情，4大超商也祭出限時咖啡優惠幫提振精神，像是全家有限時1天「指定咖啡買6送6」，不僅開放寄杯還可以冷熱互換，萊爾富則推「Hi Café 咖啡全品項第2杯7折」，而OK mart有連3天的「美式、拿鐵買2送2」，趕緊先筆記下來。

▲OK mart連3天美式、拿鐵買2送2。

●全家

全家將於4月6日在APP隨買跨店取祭出「中杯及大杯Let’s Café單品美式、拿鐵買6送6」，可兌換至10月31日，同步開放寄杯、冷熱互換，還有限量3000組的「極鬆餅買6送3」，以上各品項每人限購1組；4月6日上午10時起至4月12日APP再加碼推「Let's Café大杯特濃美式、拿鐵買40送40」及「酷繽沙不限口味買4送4」。

●7-11

7-11將於4月6日至4月19日祭出當筆加價購優惠，當筆不限消費金額（結帳金額至少1元）並報會員手機號碼或繳納代收／EC寄取件，可享「CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱）2杯88元優惠。

●萊爾富

萊爾富將於4月6日至5月3日連28天祭出「Hi Café 咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計）」，優惠品項包括特大杯冰美式／冰拿鐵、大杯系列冰／熱美式、冰／熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡、及中杯冰／熱單品耶加雪菲咖啡G1等；同步還有2款人氣冰沙優惠，包括大杯楊枝甘露冰沙、摩卡咖啡冰沙，5月3日前可享優惠價49元。

●OK mart

OK mart將於4月6日至4月8日祭出限時3天「莊園級美式／拿鐵同品項買2送2（不限冰熱） 」，加碼喝「中／大杯焦糖風味拿鐵、摩卡拿鐵任選第2杯半價」。

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