不斷更新／澤倫斯基將在日本國會演說　美國及盟友擬將俄逐出G20

▲烏克蘭基輔一棟工業用建築慘遭俄軍空襲摧毀，救難人員前往救援。（圖／路透社）

記者張靖榕、羅翊宬、陳宛貞／綜合報導

俄烏戰爭已邁入第28天，俄軍雖然遲遲無法奪下烏克蘭首都基輔，卻持續不斷針對基輔的住宅區、商業區發動砲擊，還不惜動用極超音速飛彈「匕首飛彈」，對此烏克蘭總統澤倫斯基宣布將國內「戰時狀態」再度延長30天。

【12:10】

烏克蘭總統澤倫斯基將於日本時間下午6時（台灣下午5時）向日本國會發表演說，創下日本國會首例，將全程在日本眾議院官網直播。根據NHK，他料將感謝日本對俄實施制裁，並請求日本提供進一步援助。

【11:20】

消息人士向《路透社》透露，美國及西方盟友現正評估是否將俄羅斯踢出二十大工業國（G20），但可能被中國、印度、沙烏地阿拉伯等國家否決。

【10:30】

美國國防部一名資深官員表示，與第一波進攻相比，俄軍在烏克蘭的戰鬥能力下降，而且「可能是首次稍微低於90%」，這份評估顯示，俄方可能正在承受大量武器損失，以及不斷增加的傷亡。

【09:20】

美國某一名知情官員透露，美國總統拜登計畫本周內針對在俄羅斯國會任職的數百名俄羅斯人實施制裁。根據CNN，拜登預計本出訪歐洲期間將公布針對杜馬（具諮議、立法功能的俄國議會）的新一波制裁措施。

【08:14】

根據《CNN》，烏克蘭軍隊重新奪回基輔西方65公里的戰略重鎮馬卡里夫（Makariv），切斷俄軍從西北方的包圍與補給線。

【07:52】

美國國防部發言人科比（John Kirby）22日在簡報中表示，美方看到跡象顯示原先採取守勢的烏克蘭軍隊，現在變得更加具侵略性，尤其在在烏克蘭南部接近赫爾松（Kherson）一帶，烏軍正和俄軍發生激戰，企圖奪回當地控制權。

【06:19】

美國白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登將利用訪歐期間，宣布對俄羅斯入侵烏克蘭的新制裁行動。他並表示，在拜登與中國國家主席習近平會談至今，未有中國援俄跡象，會持續監控。

【06:13】

俄羅斯總統普丁、克里姆林宮發言人佩斯科夫22日接受美媒訪問時坦承，俄羅斯尚未在烏克蘭達成其軍事目標，但他也拒絕排除莫斯科當局最終讓核武派上用場的可能。

【01:28】

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，希望旨在結束俄軍在烏克蘭軍事行動的談判，能有「更多實質內容」。烏克蘭總統澤倫斯基宣布，他準備好透過「任何形式」和普丁（Vladimir Putin）會面，以商討結束這場戰爭。

【00:42】

根據CNN，美國與北約的情報顯示，白俄羅斯捲入「俄烏戰爭」的可能性越來越大，可能很快就會出兵攻打烏克蘭，目前只是在製造「一個環境」，讓白俄羅斯的出兵具有正當性。

【00:39】

俄羅斯入侵烏克蘭戰火未歇，世界各國對俄羅斯展開制裁，俄羅斯交通部長薩維利耶夫(Vitaly Savelyev)22日就指出，俄有78架飛機在國外「被扣押」，莫斯科正努力應對國際制裁。

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