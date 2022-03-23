澤倫斯基：與俄談判艱難進行中！　法國曝短期內沒有停火可能

▲馬克宏不斷嘗試調停俄烏戰爭，但難有進展。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日更新最新狀況，表示和俄羅斯的「艱難協商」仍在進行中，雙方最終和談具有相當挑戰性。法國愛麗舍宮（Élysée Palace）當天聲明指出，短期內仍看不到俄烏戰爭停火的可能。

CNN報導，澤倫斯基在他的臉書更新談判現況，表示烏方代表團繼續努力在不同層面，確保俄羅斯能夠認知到這場「殘暴的戰爭」必須立刻畫下休止符，「我們繼續進行我們的艱難協商，這很有挑戰性，有時候甚至讓人感到可恥。」

澤倫斯基再次感謝幫助烏克蘭的國際友人，並持續讓世界看到俄羅斯對烏暴行，「我們會勇敢而且開明地奮戰到最後」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日和俄羅斯總統普丁通話近1小時，同天也和澤倫斯基通話，之後愛麗舍宮發布聲明，「目前為止雙方仍然沒有達成協議，但總統（馬克宏）相信他必須繼續努力（斡旋）。」文中接著表示除了雙方在談判中釋出善意，以及停火之外，這場戰爭沒有其他解。

自從戰爭在2月24日開打後，馬克宏就一直繼續和普丁與澤倫斯基保持聯絡，包括22日當天的通話在內，馬克宏已經和普丁通話8次，與澤倫斯基通話17次。