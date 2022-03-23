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快訊／花東一夜55震！國家警報響4次　最大規模6.6、震度6弱

（圖／氣象局）

▲3/23 01：41規模6.6地震。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰、陳俊宏／綜合報導

國家警報狂響！花蓮、台東地區今天（23日）凌晨1時截至上午8時10分，一共發生55起地震，若計算有「編號」的顯著有感地震，一共有9起。氣象局也發布了4次災防告警訊息。

根據氣象局地震報告，最大一起為今晨1時41分，花蓮縣近海發生規模6.6有感地震，深度30.6公里，最大震度為「6弱」，全台有感。

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▼花東震不停。（點圖可放大／翻攝氣象局網站）

▲▼花東地區23日凌晨連續地震。（圖／翻攝中央氣象局）

►今晨有編號顯著有感地震如下（不計小區域地震）：

一、編號18，01：06，台灣東南部海域發生規模5.4地震，深度21.7公里，最大震度4級。

二、編號19，01：41，花蓮縣近海發生規模6.6地震，深度30.6公里，最大震度6弱。

三、編號20，01：43，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，深度19.3公里，最大震度4級。

四、編號21，01：46，台東縣近海發生規模4.7地震，深度31.5公里，最大震度3級。

五、編號22，02：37，台東縣近海發生規模5.3地震，深度35.8公里，最大震度4級。

六、編號23，03：35，花蓮縣近海發生規模5.8地震，深度26公里，最大震度4級。

七、編號24，04：29，台東縣長濱鄉發生規模5.8地震，深度21公里，最大震度4級。

八、編號25，05：41，台東縣長濱鄉發生規模4.9地震，深度17.9公里，最大震度4級。

九、編號26，06：43，台東縣長濱鄉發生規模4.6地震，深度23.9公里，最大震度3級。

▲長濱一間711被震翻。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

►國家警報響4次：

01:41:51

告警範圍：苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣。

01:41:53

告警範圍：臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、高雄市、屏東縣

03:35:20

告警範圍：花蓮縣、臺東縣

04:30:17

告警範圍：南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣

▲台東長濱永福路段有巨石墜落於路中央。（圖／記者楊漢聲翻攝）

【 第019號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年03月23日01時41分39秒
震央位置：北緯23.43°　東經121.52°
震源深度：30.6公里
芮氏規模：6.6
相對位置：花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度6弱
6弱：長濱
5強：成功
5弱：池上、東河
4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼
3級：太麻里、達仁
2級：大武

● 花蓮縣地區最大震度5強
5強：玉里
5弱：富里
4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平
3級：秀林

● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山
3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度4級
4級：桃源、旗山
3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山

● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市
3級：土庫、水林、四湖、麥寮

● 臺中市地區最大震度4級
4級：梨山、德基、梧棲
3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、武塔
3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城
2級：蘇澳、龜山島

● 臺南市地區最大震度4級
4級：楠西、新化、善化
3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股

● 嘉義市地區最大震度4級
4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林、彰化市
3級：大城

● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：鯉魚潭
3級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市

● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州
2級：春日、獅子、小琉球、墾丁

● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市、新屋
2級：中壢

● 新北市地區最大震度3級
3級：新店、新北市、五分山、萬里
2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門

● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：木柵、臺北市、陽明山

● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市

● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼

● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖

附註：沿岸地區應防海水位突變

 

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