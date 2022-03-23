花蓮6.6強震後又遇大雨灌全台　鄭明典疾呼 : 避用山路

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣近海23日凌晨1時41分發生規模6.6強震，全台都有感，台東縣長濱鄉永福路段甚至出現1.8公尺高的巨石墜落路中央。中央氣象局長鄭明典一早在臉書PO文呼籲，大地震之後又餘震不斷，加上大雨來襲，請民眾避免使用山區道路。

▲台東道路多處落石崩落。（圖／翻攝自Facebook／台東縣長饒慶鈴）

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台灣23日凌晨1時06分、41分、43分時分別發生規模5.4、6.6、6.1地震，之後陸續發生多起超過規模4的餘震。另外，中央氣象局今天（23日）凌晨發布「即時天氣訊息」，對流雲系發展旺盛，目前台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，新竹至彰化地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；氣象局預報員張承傳也提醒，今天是未來一周雨最多的一天。

地震又遇大雨，中央氣象局長鄭明典一早在臉書PO文呼籲民眾避免使用山區道路，「大地震之後，餘震不斷，加上可能的降雨，請避免使用山區道路！」

▲鄭明典提醒民眾避免使用山區道路。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

台東縣長饒慶鈴也在臉書PO出5張道路落石照片，並提醒民眾保持警戒、注意安全，地震發生後已在第一時間要求縣府團隊加強相關巡查工作，持續警戒至清晨5時，目前並未接獲重大災情，初步回報如下：

1、多處民宅水管爆裂、物品倒塌，請大家注意。

2、台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響通行。

3、台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂，公路局勘查後預警封閉。全線道路禁止通行。

4、台23線41k、42.5k台11線87-89k、台30線32.8K皆有落石無法通行，或單向通行。

5、長濱永福路段約1.8米高大石頭掉落阻擋車道中間。