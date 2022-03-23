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女兒出生遇6.6強震　爸PO照問取名「是認證過的震妹」

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣近海23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，一名賴姓爸爸在地震後8分鐘於臉書PO文表示，女兒出生不到60分鐘就遇到大地震，「看來是認證過的震妹」，幸好母女均安，希望跟大家求個祝福和取名。文章PO出至今已有超過4000名網友按讚祝福，並紛紛留言幫這名地震寶寶取名，其中獲得最多人支持的是「賴搖搖」。

花蓮、台東地區從23日凌晨1時至清晨7時40分，一共發生50起地震，若計算有「編號」的顯著有感地震，一共有9起，其中最大的一次發生在凌晨1點41分，達到規模6.6，氣象局後續也發布4次災防告警訊息。

出生不到1小時遇6.6強震，爸爸求取名。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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▲賴爸爸在臉書分享女兒出生就遇到大地震。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

賴爸爸在23日凌晨1時49分於臉書「爆廢公社」PO文，內容提到，女兒在凌晨0時44分出生，沒想到出生不到60分鐘就遇到大地震，「搖搖搖，大家醒來，『Hey！I am here』，看來是認證過的震妹」，幸好母女均安，於是想PO上網跟大家求個祝福，順便問問有沒有什麼創意取名。

這篇文章公開僅僅5個小時，吸引超過4000名網友按讚祝福，恭喜賴爸爸喜獲女兒，「恭喜」、「妹妹生日快樂，媽媽也辛苦了」、「平安就是福」、「這孩子剛出生就遇到大事」。

也有不少人發揮創意，留言幫賴爸爸想女兒的名字，「賴瑤睿，來，搖落」、「賴搖搖」、「賴遙遙，搖兩次」、「賴正萍，地震、平安無事」、「賴六六好了，規模6.6的地震」、「賴震昀，但筆劃好多」。

▼「賴搖搖」這個名字獲得最多網友支持。

出生不到1小時遇6.6強震，爸爸求取名。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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