「6.6強震外帶6.1餘震」罕見！和311大地震有關？　氣象局回應了

記者陳俊宏／台北報導

花蓮縣近海今天（23日）凌晨1時41分發生規模6.6地震，有媒體詢問，和日本311大地震、南亞大海嘯地震有無相關聯？氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，沒有關聯。

陳國昌說，311地震和南亞地震規模都超過9，311是太平洋板塊跟北美板塊碰撞，其實都是不一樣的板塊，和這次花蓮地震沒有關聯，台灣周邊板塊就是歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞所造成；這地區發生這麼大規模地震，還外帶6.1餘震，是非常少見。

▼陳國昌受訪。（圖／記者游宗樺翻攝）



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陳國昌指出，最近台灣許多地區所發生地震，都是以往比較少見的狀況，還是要特別注意一下，未來地震是不是會更加頻繁。根據氣象局地震報告，1時41分規模6.6地震後，1時43分又發生規模6.1餘震。

陳國昌指出，該起規模6.6地震，是氣象局修改震度分級表以來，第一次震度達到「6弱」；而該地震位於板塊碰撞區域位置內，從1973年來看、將近半世紀時間，這地區附近構造或鄰近構造，都沒發生規模超過6.0以上地震，雖中小型地震滿多，但大地震不那麼多，非常少見。

而根據長期平均值，一年中規模超過6以上的地震約為2.5個，通常為2至3個，今年至今已3次。陳國昌指出，台灣地震有延續去年較為頻繁狀況，「我們有在懷疑，甚至認為，很有可能台灣周邊地區，甚至全世界地震活躍期，開始在上升。」

▼3/23 01：41規模6.6地震。（圖／中央氣象局）



【 第019號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年03月23日01時41分39秒

震央位置：北緯23.43° 東經121.52°

震源深度：30.6公里

芮氏規模：6.6

相對位置：花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度6弱

6弱：長濱

5強：成功

5弱：池上、東河

4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼

3級：太麻里、達仁

2級：大武

● 花蓮縣地區最大震度5強

5強：玉里

5弱：富里

4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平

3級：秀林

● 南投縣地區最大震度4級

4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山

3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度4級

4級：桃源、旗山

3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑、斗六市

3級：土庫、水林、四湖、麥寮

● 臺中市地區最大震度4級

4級：梨山、德基、梧棲

3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：澳花、武塔

3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城

2級：蘇澳、龜山島

● 臺南市地區最大震度4級

4級：楠西、新化、善化

3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股

● 嘉義市地區最大震度4級

4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：員林、彰化市

3級：大城

● 苗栗縣地區最大震度4級

4級：鯉魚潭

3級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：關西

3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市

● 屏東縣地區最大震度3級

3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州

2級：春日、獅子、小琉球、墾丁

● 桃園市地區最大震度3級

3級：三光、桃園市、新屋

2級：中壢

● 新北市地區最大震度3級

3級：新店、新北市、五分山、萬里

2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門

● 臺北市地區最大震度3級

3級：信義區

2級：木柵、臺北市、陽明山

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

1級：彭佳嶼

● 連江縣地區最大震度1級

1級：馬祖

附註：沿岸地區應防海水位突變