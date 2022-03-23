快訊／花東一夜54震！震央分布圖曝　國家警報響4次

記者陳俊宏／台北報導

國家警報狂響！花蓮、台東地區今天（23日）凌晨1時截至上午8時10分，一共發生54起地震，若計算有「編號」的顯著有感地震，一共有9起，氣象局也發布了4次災防告警訊息。對此，氣象局長鄭明典在臉書貼出「震央分布圖」。

▼震央分布圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

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鄭明典說，紅色是規模6地震，黃色是規模5地震，綠色是規模4（含）以下地震！餘震還很頻繁出現，持續觀察。

根據氣象局地震報告，最大一起為今晨1時41分，花蓮縣近海發生規模6.6有感地震，深度30.6公里，最大震度為「6弱」，全台有感。花蓮一夜連震50次，最新一起為7時40分的規模3.7地震，震央位於台東縣近海，最大震度3級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，該起規模6.6地震，是氣象局修改震度分級表以來，第一次震度達到「6弱」；而該地震位於板塊碰撞區域位置內，從1973年來看、將近半世紀時間，這地區附近構造或鄰近構造，都沒發生規模超過6.0以上地震，雖中小型地震滿多，但大地震不那麼多，非常少見，未來3天不排除發生規模超過5.0餘震。

▼花東震不停。（點圖可放大／翻攝氣象局網站）



►今晨有編號顯著有感地震如下（不計小區域地震）：

一、編號18，01：06，台灣東南部海域發生規模5.4地震，深度21.7公里，最大震度4級。



二、編號19，01：41，花蓮縣近海發生規模6.6地震，深度30.6公里，最大震度6弱。



三、編號20，01：43，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，深度19.3公里，最大震度4級。



四、編號21，01：46，台東縣近海發生規模4.7地震，深度31.5公里，最大震度3級。

五、編號22，02：37，台東縣近海發生規模5.3地震，深度35.8公里，最大震度4級。

六、編號23，03：35，花蓮縣近海發生規模5.8地震，深度26公里，最大震度4級。

七、編號24，04：29，台東縣長濱鄉發生規模5.8地震，深度21公里，最大震度4級。

八、編號25，05：41，台東縣長濱鄉發生規模4.9地震，深度17.9公里，最大震度4級。

九、編號26，06：43，台東縣長濱鄉發生規模4.6地震，深度23.9公里，最大震度3級。

▲長濱一間711被震翻。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

►國家警報響4次：

01:41:51

告警範圍：苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣。

01:41:53

告警範圍：臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、高雄市、屏東縣

03:35:20

告警範圍：花蓮縣、臺東縣

04:30:17

告警範圍：南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣

▲台東長濱永福路段有巨石墜落於路中央。（圖／記者楊漢聲翻攝）

【 第019號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年03月23日01時41分39秒



震央位置：北緯23.43° 東經121.52°



震源深度：30.6公里



芮氏規模：6.6



相對位置：花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度6弱



6弱：長濱



5強：成功



5弱：池上、東河



4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼



3級：太麻里、達仁



2級：大武

● 花蓮縣地區最大震度5強



5強：玉里



5弱：富里



4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平



3級：秀林

● 南投縣地區最大震度4級



4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山



3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 嘉義縣地區最大震度4級



4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度4級



4級：桃源、旗山



3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山

● 雲林縣地區最大震度4級



4級：草嶺、古坑、斗六市



3級：土庫、水林、四湖、麥寮

● 臺中市地區最大震度4級



4級：梨山、德基、梧棲



3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度4級



4級：澳花、武塔



3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城



2級：蘇澳、龜山島

● 臺南市地區最大震度4級



4級：楠西、新化、善化



3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股

● 嘉義市地區最大震度4級



4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級



4級：員林、彰化市



3級：大城

● 苗栗縣地區最大震度4級



4級：鯉魚潭



3級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度4級



4級：關西



3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市

● 屏東縣地區最大震度3級



3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州



2級：春日、獅子、小琉球、墾丁

● 桃園市地區最大震度3級



3級：三光、桃園市、新屋



2級：中壢

● 新北市地區最大震度3級



3級：新店、新北市、五分山、萬里



2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門

● 臺北市地區最大震度3級



3級：信義區



2級：木柵、臺北市、陽明山

● 新竹市地區最大震度2級



2級：新竹市

● 澎湖縣地區最大震度2級



2級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度2級



2級：基隆市



1級：彭佳嶼

● 連江縣地區最大震度1級



1級：馬祖

附註：沿岸地區應防海水位突變

出版：07：59

更新：08：11