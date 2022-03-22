2天沒拉窗簾驚見「鳥巢樓中樓」！他秒準備蠟燭　網笑：停電預告

▲有網友發現自家附近出現巨大鳥巢，懷疑家中可能將面臨停電。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台北市內湖區、新北市新店區、高雄市大社區21日接連傳出停電事故，其中就有2件是因為鳥類築巢。對此，有網友就發文表示，他2天沒拉起窗簾，沒想到今天卻發現路邊電線桿有鳥兒築起「鳥巢樓中樓」，讓他相當擔心，甚至還稱「手電筒蠟燭已準備」，引發不少網友關注。

一名網友22日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，新聞報導說電線桿築鳥巢會造成大停電，不料他才2天沒拉起窗簾，今天就發現路邊電線桿出現「傳說中的鳥巢」，體積之大，也讓他不禁笑稱「而且還是蓋了樓中樓，不知道這套房是真材實料還是偷工減料。」

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原PO擔心，之後鳥隻「呷賀到相報（台語：口耳相傳，有口皆碑）」，四處呼朋引伴，讓鳥巢規模繼續擴大「蓋了社區大樓後還延綿子嗣」，hashtag詢問「#是否該請台電人員來處理」、「#本桿最強釘子戶」、「#手電筒蠟燭已準備」。

文章一曝光，許多網友紛紛留言「看起來是違建」、「這是停電預告啦」、「通知台電會比較好」、「依照最近新聞觀察，你家社區最近有87%的可能會停電，請快點找地方掩護」、「喜鵲巢，牠們的確喜歡在電線杆，或是高壓電塔築巢，蠻常看到的」、「這種下大雨…好運跳電，壞運燒變壓器」、「完了，準備大停電」。

針對近來多起停電事故，造成民眾損失及不便，經濟部長王美花22日表示，台電在全國有超過40萬公里的線路，「線路如果在室外的話，難免就會碰到這些動物」，台電的改善方法就是把線材包起來，或者更換絕緣的氣體，甚至大家可以看到驅鳥器，「這樣的改善從2015年一年有3100多件，到去年是1700多件」，逐年在改善中。

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