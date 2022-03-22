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日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

 ▲▼日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲東電的抽水蓄能電站將在晚間8時暫停運轉，屆時恐有300萬戶停電。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京電力公司因受福島7.4強震影響，導致廣野火力發電廠6號機以及新地火力發電廠1號機停機，至今未恢復供電，進而影響到整體供電量。有鑑於此，經產省21日緊急發布「電力供需緊迫警報」，籲請民眾省電，不過效果卻不盡理想，再加上抽水蓄能電站將從當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）起暫停運作，屆時東京與周遭地區恐怕將有300萬戶停電。

根據《日本新聞網》報導，東京電力公司22日在推特與官網上發表聲明稱，如果按照目前的用電情況，隨著日本時間晚間8時（台灣時間晚間7時）以後抽水蓄能電站暫停運作，約500萬kW，也就是有200萬至300萬戶將面臨停電。

▲▼日本20時起恐300萬戶停電！1張圖曝東電現況。（圖／東京電力）

▲東京電力供電十分吃緊。（圖／東京電力）

為了防止大規模停電的發生，從現在開始每小時至少要節電200萬kW，因此東京電力也不斷呼籲民眾配合節能省電。

根據《朝日新聞網》報導，一旦電力真的不足，導致在當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）後實施大規模停電，最短也要晚間11時（台灣時間晚間10時）才會結束。因此經產省與東電仍積極籲請民眾協助「最大規模節省電力」。

經濟產業大臣荻生田光一22日下午召開臨時記者會表示，大規模停電是為了預防東電的供電區域全區斷電。

另一方面，日媒則呼籲民眾，必須提前為停電做準備，除了自備手電筒、蠟燭等照明工具外，如果家中有使用醫療器材，務必準備好備用電源。不僅如此，東日本今晚寒流來襲，東京地區更可能降下大雪，因此也務必準備好保暖工作，並且使用以燃油或瓦斯為燃料的暖爐。

►東京晚間恐大停電！緊急發「供電吃緊警報」用電仍達103%

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

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