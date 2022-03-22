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對流大軍夜襲變天了！「大雨擴全台」濕又更冷　鄭明典：已觸陸

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受華南雲雨區、東北季風接續影響天氣，今晚（22日）到明天（23日）各地濕冷、降雨範圍擴大，全台都有降雨機會，尤其中部以北、金馬澎整天下雨，雨勢預估在北部地區、各地山區有局部大雨，且持續到24日（周四），之後雨勢趨緩。另外，今明兩天除了下雨也更冷，中部高溫也僅21度，相較之下南部較暖和，未來一周降雨機率高且溫差變化大。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲華南雲雨區東移，鄭明典：對流前緣已接觸陸地 。（圖／中央氣象局）

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氣象局預報，今晚到明天受東北季風影響及華南雲雨區東移，台灣附近水氣明顯增加，各地降雨轉為持續，今晚到明晨雨區主要集中在北部地區及中部山區，到明天上午，雨區往南移動，降雨熱區轉變到中南部，北部雨勢則稍微減緩一點，不過今晚到明天還是要注意北部地區及各地山區容易有日累積達大雨的情況。局長鄭明典也發文示警，紅外線雲圖顯示目前對流區接近中，其中包含對流較活躍的區域，出海後還可能稍增強，「預期明天天亮前，對流區就會影響台灣了！」且前緣已經接觸陸地。

全台轉雨變天！未來一周降雨機率高。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

溫度方面，今晚到明晨中部以北及宜蘭、花蓮低溫大多落在16到18度之間，南部及台東約20、21度附近，白天高溫上，台南以北及宜花在19到22度上下，整天感受偏涼，南部及台東仍有23到25度左右的溫度，局部近山區甚至可能在高1、2度，感受上較溫暖舒適。

氣象局預計，24日東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有機會出現降雨，不過北部地區降雨會比較持續，中南部及東半部地區較有空檔；由於水氣逐漸減少，各地白天高溫略回升。到了25日（周五）東北季風減弱，風向快速轉為偏南風，氣溫回升，各地回到溫暖舒適的天氣型態；僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。

下一波變天落在26日（周六）又有一波鋒面接近，上半天各地大多為多雲的天氣，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大氣環境漸趨不穩定，配合熱力作用，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。

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