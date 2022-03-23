2縣市大雨！全台溼答答「再忍忍」　等到這天才好轉

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，目前來看，不穩定天氣至少也要持續至下周二、甚至下周三，之後天氣才有好轉的機會，請大家要多忍耐了。

▲今全台有雨。（圖／氣象局）



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中央氣象局對基隆市、新北市發布「大雨特報」，華南雲雨區東移影響，今天（23日）基隆北海岸及新北市有局部大雨發生的機率，請注意。

▼今晨0時至9時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



吳聖宇在臉書說，今滯留鋒面相關的華南雲雨帶東移，各地有雨，降雨時間長，累積雨量較多，發生劇烈強降雨機會較低，配合東北季風涼空氣，濕濕涼涼感受較為明顯；周四雲雨帶較為減弱，各地仍有短暫陣雨，雨量較為減少，天氣仍不穩定。

吳聖宇指出，要等到周五雲雨帶位置北抬，各地降雨進一步減少，逐漸恢復多雲天氣，降雨空檔可望持續到周六白天；周六晚間到周日鋒面再度南下通過，各地又會變成有雨的天氣，並且有出現局部大雨、雷雨以及瞬間較強降雨的機會。

吳聖宇分析，緊接著下周一、下周二華南雲雨帶再度影響，各地仍將是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態；目前來看，不穩定天氣至少也要持續至下周二、甚至下周三，之後天氣才有好轉的機會，容易下雨的情況還要持續一陣子，請大家要多忍耐了。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

