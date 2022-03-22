民進黨中壢區市議員參選爆炸　魏筠勤走基層力爭黨提名

▲連月來，魏筠站路口、社區鄰里、市場掃街拜票，已成生活日常。（圖／擷取自魏筠臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園縣黨部受理2022市議員參選領表登記，22日進入二天；擬爭取黨提名參選中壢區市議員選舉的市府社會局前專員魏筠，前往辦理登記表示，民進黨在桃園12個行政區，有中壢、楊梅和大園3個區要黨內初選，其中又以中壢區參選者眾，最為激烈，由於並沒有雄厚財力背景，連月來，站路口、社區鄰里、市場掃街拜票，已成她生活日常。

▲魏筠向黨部辦理市議員參選登記。（圖／擷取自魏筠臉書）

魏筠說，她決定爭取黨提名參選中壢區市議員後，早上站路口，社區鄰里拜訪，掃街菜市場等行程，已成每天生活，期讓更多中壢的朋友們認識她、支持她。雖然父母曾擔任過黨公職，但因父親早逝，她也承擔家庭的責任數年，至今，仍然是無殼蝸牛，和公婆同住，辦公室就在家裡，但家人同聚一起的生活讓她覺得很幸福。

魏筠相信這個世代像她一樣的年輕人是多數，她也能夠代表這個世代的年輕人，在民進黨為大家爭取權益。坦白說，登記參選50萬的費用，對她來說不是一個輕鬆的數字，歷經一番波折，終於湊到這個數字，感謝長輩、朋友們給她最暖的支持。參選中，常常被奚落，沒有錢選什麼舉？

魏筠直言，她就是想跟階級對抗才投身政治，越是被奚落、就越堅強。投入參選後也經歷了不少事情，但她不會忘記當時決定離開地檢署工作，投入政治工作的那份初衷，一定會全力以赴，將理想、服務熱情帶進議會，為中壢人服務！對候選人來說，選舉的一分一秒都很珍貴，這段時間她會繼續拼，爭取大家的支持，也拜託中壢的朋友，4月11日到5月3日1如果接到民調電話，請唯一支持魏筠。