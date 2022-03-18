▲民進黨中壢區市議員初選激戰，318學運世代力挺魏筠。（圖／魏筠辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨中央黨部客家部前主任、市府社會局前專員魏筠，投入中壢區市議員初選爭取黨提名，於318學運8週年的今天，邀請多名參與學運的好友們，一起站路口爭取市民支持，格外醒目。魏筠說，黨內市議員初選倒數衝刺階段，中壢區相當激烈，期以其司法專業、行政歷練，進入市議會為中壢服務，回饋地方。

基隆市議員張之豪說，在台灣民主化的過程中，中壢事件是具有時代意義的指標性事件，中壢也是台灣民主發展的關鍵地點，所以，中壢能有一席優秀的好議員，這是非常有意義的事情。

台北市議員林亮君表示，魏筠在公共政策領域上一直很有熱情，很認真的人，一路走來也堅持自己的理念，希望中壢的朋友們可以支持魏筠，相信她一定可以帶給中壢不一樣的未來。

台北市松山、信義市議員候選人吳崢則說，魏筠過去在法律及社福領域的專業，加上在行政單位的歷練，絕對是有能力專業的候選人，呼籲所有在外打拼，關心家鄉發展的中壢年輕朋友們，電話初選民調，唯一支持魏筠。桃園市桃園區議員候選人黃瓊慧說，同樣身為女性，魏筠和她對育兒、性別、社福等議題都相當重視。