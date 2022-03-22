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港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

▲香港第五波疫情高峰期已過。（圖／路透）

記者蔡儀潔／香港報導

香港第五波疫情持續，今（22）日新增14152例確診，其中本土個案占14142例；新增245名患者病逝，8人無入院。香港大學醫學院今日公佈最新數據，估計已有440萬、60%的市民感染，指第六波疫情一定會來，最安全是準備「走向風土病」。

據港府今日下午疫情記者會通報，新增14152例確診，分別有9856例經快速檢測陽性和4296例核酸檢測確診個案。第五波疫情至今，累計個案共1063279例。另外，香港新增245名患者死亡，其中8人無入院。另有41人危殆，82人病情嚴重。

據港大醫學院推算，香港實際已有440萬人染疫。院長梁卓偉今日指出，新一波疫情高峰期已過，如果沒有其他因素影響，預計到4月21日，感染數字將會下降至3位數。

他接著稱，假設6月1日全面放寬社交距離措施，估計第六波疫情隨即到來，預計疫情會持續約2個月，總共有220萬人感染，每日有500人入院，死亡人數約1500人。屆時公立醫院可以應付入院人數，即使開放航班，每日最多有1000例輸入個案，不會對第六波疫情有負面影響。

他在會上提出兩個「復常選項」，選項一為繼續「動態清零」策略，政府需做全民檢測，並要做3次以上的檢測，才能徹底找出所有患者、密切接觸者及次密切接觸者。

▲▼香港疫情,香港,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香港民眾排隊買防疫用品。（圖／記者蔡儀潔攝）

梁卓偉說，另一條抗疫路向是「走向風土病」，目標是「減重症、減死亡及減醫院負荷」的「三減」策略，即要維持在最多每日有500人入院，並做到「床等人」，同時將死亡人數減到最低。在疫情可控的情況下，逐漸走向「風土病」，社交距離措施可逐步放寛。

梁卓偉強調選項一是「中途站」，選項二則是「終點站」，社會最終要預備面對第六波的來臨，更有可能是傳播力更強的新變種病毒，因此社會一定要提早在兩個選項中作選擇，「第二選項較為理想，並將負面影響減到最低。」

梁卓偉指，自然感染不代表終身免疫，如選擇選項二，最重要是打齊三針或至少兩針疫苗，建議要把各年齡層，尤其是60至80歲以上長者，打三針比率提升至90%以上。

疫情持續2年多，不少市民出現抗疫疲勞。梁卓偉公佈最新精神健康數據，指港人出現抑鬱的數字與2019年社會事件的數字相近，差不多每10名市民中就有一人抑鬱，而出現焦慮症狀比率高達13%至14%，即每七至八個市民中有一人會有焦慮，情況值得關注。

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