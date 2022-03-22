全球第一例！英國罕病男確診218天　打完2劑輝瑞篩檢終於陰性

▲此個案是全球首例把新冠疫苗用於治療，而非預防。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾斯37歲男子萊斯特2020年12月染上新冠，但篩檢結果持續呈現陽性好幾個月。醫療團隊最終決定讓他接種2劑輝瑞新冠疫苗，成功讓體內病毒量下降，成為全球首例把疫苗當作新冠治療方法的案例，終於讓他告別長達218天的確診日子。

綜合BBC、每日郵報報導，萊斯特（Ian Lester）患有罕見遺傳免疫缺陷症「威斯科特-奧爾德里奇二氏綜合症」，與其他人相比更難抵抗病毒，但他仍在2020年12月染疫，起初出現輕微嗅味覺喪失。他的症狀在一個月內就消失，儘管對大多數人來說這就意味著康復，但對萊斯特而言，這一切才剛開始。

考量到萊斯特的身體狀況，醫師建議持續篩檢，卻也發現每一次的病毒檢測結果都是陽性，這讓他不得不放棄在眼鏡行的工作，每天待在家中。3個月後，萊斯特病情開始惡化，疲勞、頭痛、失眠、胸悶，難以集中注意力，甚至出現肺積水，經檢查分析，他的狀況並不是出現新冠後遺症，而是長時間處於染疫狀態。

▲萊斯特施打的是輝瑞疫苗。（圖／路透）

當時是2021年初夏，染疫治療方法有限，醫療團隊決定嘗試把新冠疫苗拿來當作治療方法。

卡迪夫大學（Cardiff University）給萊斯特施打2劑輝瑞疫苗，中間相隔1個月。沒想到這方法明顯奏效，打完第1劑後2週，他體內的病毒量下降64倍，免疫力開始增強，直到2021年8月，萊斯特篩檢結果終於呈現陰性。

報導提到，新冠疫苗主要是用來防止未染疫者在感染之後出現嚴重不適，而萊斯特的例子是創下全球首例，是第一個把疫苗用於治療的個案。