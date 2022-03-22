和平醫院護理師確診！北市曝3天足跡　曾到和平青草園、台北莒光郵局

▲北市府22日公布案22178、22222、22223確診者足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

指揮中心22日宣布，新增10例本土確診，有4例分布在台北市，其中3例為台北市聯合醫院和平院區護理師（案22178）與家人（案22222、案22223）。台北市衛生局22日公布相關足跡，包括在中正區的7-11警廣門市、全聯萬華雙園門市，以及道和平青草園戶外停留。

台北市衛生局專委歐佳齡22日表示，新增4例本土、13例境外移入，其中有3例本土病例與聯合醫院和平院區護理師（案22178）有關，案22178為40多歲女性，是台北市立聯合醫院和平院區急診室護理師，3月21日出現發燒、倦怠症狀，自行快篩陽性，同日北市衛生局安排就醫，採檢PCR陽性確診，Ct值11.38，感染源不明。

歐佳齡指出，北市衛生局已匡列居家隔離11人，含密切接觸者5人、職場工作人員6人，其中9人PCR陰性，2人PCR陽性，分別為丈夫（案22222）Ct值32，另兒子（案22223）Ct值36，2位皆無症狀，已收治住院並刻正疫調中。

歐佳齡提及，該醫院工作人員18人列為風險對象，PCR為陰性；該院住院中74名病患採檢結果皆為陰性。急診室於21日全面清消，靜置到22日零時起開始收治病患，全院員工加強健康監測。