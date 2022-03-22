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「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

▲南極。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲南極洲東部3月測得異常高的氣溫。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社巴黎19日綜合外電報導

專家表示，南極洲東部本週測得異常高的氣溫，比正常情況高出攝氏30多度。

法新社報導，法國氣象局（France-Meteo）氣象學家卡比奇安（Etienne Kapikian）在推特（Twitter）表示，位於南極洲冰穹C（Dome C）的康考迪亞（Concordia）研究站海拔高度約為3000公尺，昨天記錄到攝氏零下11.5度的溫度。

正常情況下，氣溫會隨南半球夏季結束而下降，但南極洲杜蒙．杜維爾站（Dumont d'Urville station）記錄到3月溫度攝氏4.9度創紀錄，而每年此時正常溫度已是零度以下。

法國氣象局的赫馬斯（Gaetan Heymes）形容這不合理的溫和天氣是「具歷史意義的事件」。

氣象學家威勒（Jonathan Wille）在推特寫道：「南半球12月夏至既然已到，此時應是氣溫迅速下降的時候。」

他又說：「這有點像2021年太平洋西北地區的熱浪事件…本不該發生。」

美國國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center，NSIDC）日前才表示，南極洲的海冰面積在2月底減至200萬平方公里以下，這是1979年以來首見。

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