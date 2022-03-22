這雨才剛開始！探13℃時間曝　滯留鋒南北擺盪4天

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，這波鋒面預期會以滯留鋒的形式，逐漸往南移接近台灣，將會滯留到周三、周四，甚至到周五；這波最低溫會在周三，預期清晨北部都會區可能跌到16度上下，空曠地區13、14度。

彭啟明在臉書說，今天（22日）凌晨到清晨間，鋒面系統逐漸接近台灣，目前接近的是屬於冷鋒的特性，後面東北風較涼空氣推著，在鋒面雲系下，各地陸續有短暫陣雨，這才是剛開始。

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彭啟明指出，而各地顯著降溫，清晨在北部都會已經降到16-17度，新北市的沿海在北海岸已降到13-14度，例如富貴角只有13.7度，穿著上要調整，要帶件外套；中南部雖轉多雲短暫雨，但溫度還沒有降下來，還有21-24度。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象局）



▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明提醒，這波鋒面的後半段仍在福建附近，預期會以滯留鋒的形式，逐漸往南移接近台灣，將會滯留到周三、周四，甚至到周五，鋒面帶動的華南雲系會顯著影響台灣；周三清晨通過台灣時，中部以北可能陸續有較大雨勢出現，可能有陣雨或雷雨，會持續到周三白天，中南部或東半部不是主要鋒面影響區域，但仍有短暫陣雨或雷陣雨發生機會。

彭啟明表示，這波的溫度最低溫會在周三，預期清晨北部都會區可能跌到16度上下，空曠地區13-14度，這就會有點涼的感覺；這波滯留鋒面不是東移就結束，而是會南北擺盪，周四仍持續影響，仍為不穩定的天氣，預計中部及南部山區會有局部較大雨勢發展可能，天氣也不穩定。

彭啟明說，周五開始鋒面位置可能北抬，轉移到浙江到長江流域中下游附近，台灣附近在周五下半天可能有短暫空檔，越晚天氣會會好，也將持續到周六，這是這周最穩定的時候，建議您要好好把握，這當中仍要留意可能有些殘存水氣，仍有局部的雨勢可能。

彭啟明分析，本周影響的第二波鋒面會在周六晚上接近，預期鋒面前緣的低壓系統接近，鋒面逐漸通過，各地將再度轉為不穩定，有陣雨或雷雨的天氣，而且雨勢可能較大，全台都有機會，預期降雨不穩定會持續到下周一、下周二。

彭啟明指出，超過一周甚至可能到10天，都將會是容易有雨的天氣，溫度上也配合鋒面及東北風的位置而有波動，預期北部、東半部會很明顯，例如今天降溫到周三、周四，周五、周六再度回溫，周六晚再度降溫，這幾波的冷空氣勢力都還不算強，還不到冷氣團的程度，但仍是有顯著波動。

▲本周天氣不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

