鄭明典貼1圖：「強對流胞」出現了　全台連下3天

記者陳俊宏／台北報導

全台連下3天！中央氣象局長鄭明典貼出最新雷達回波圖提醒，開始會有比較強的對流胞出現！離散形的對流胞。氣象專家吳德榮表示，周三、周四鋒面的厚實雲系伴隨降雨，各地皆有局部陣雨，並有較大雨勢。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天（22日）鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨，中部以北雨勢較大，北台氣溫略降稍轉涼，其他地區氣溫略降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，周三、周四鋒面的厚實雲系伴隨降雨，逐漸南移，各地皆有局部陣雨，並有較大雨勢，周三北台高溫降至20度以下，整天濕涼微冷，其他地區氣溫亦下降也轉涼；周五下午至周六下午為空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，周六下午暖熟如夏，高溫將升至30度以上。



吳德榮說，周六晚起另一鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；周日、下周一各地仍受這波鋒面影響，明顯降雨，濕涼微冷；春季乍暖還寒、天氣多變，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度調整，應隨時注意最新的資料。

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

