不只板烤雞腿堡回來了！麥當勞停賣18年「神級漢堡」也復刻回歸

記者蕭筠／台北報導

鐵粉真的等到了！人氣速食品牌「麥當勞」今（22）日宣布超夯的2款神堡回來了，分別是「板烤雞腿堡」及「烤汁豬排堡」，其中，烤汁豬排堡可是復刻2004年的布穀生菜烤汁豬，等於18年後又重新回歸，3月23日起至4月19日限時28天吃；加碼去年一推出就掀起搶吃潮的「雙倍OREO冰炫風」也同步開吃，只賣到5月31日止。

▲麥當勞「板烤雞腿堡」、「烤汁豬排堡」驚喜回歸。（圖／業者提供，下同）

▲麥當勞「板烤雞腿堡」睽違4年再度回歸。

麥當勞的「板烤雞腿堡」睽違4年再度回歸，使用去骨雞腿排以特製香料醃製後進行雙面煎板，再淋上秘製燒烤醬，搭配新鮮萵苣、三色蔬菜絲，外層則以鬆軟芝麻長型麵包夾起，深受不少漢堡控喜愛，而另一顆「烤汁豬排堡」則是復刻2004年的布穀生菜烤汁豬堡強勢再回歸， 嚴選丹麥、台灣產地豬肉以香料醃製後高溫煎烤，再浸入美式經典BBQ醬，搭配洋蔥絲、酸黃瓜提味，3月23日起至4月19日限時28天開吃。

▲麥當勞雙倍OREO冰炫風同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另，去年推出的「雙倍OREO冰炫風」也同步回歸，將OREO餅乾脆片與奶香冰淇淋攪拌均勻後，頂層再放上滿滿OREO餅乾脆片，加倍的OREO打造更濃郁滋味，3月23日起至5月31日限時開賣，期間購買「雙倍OREO冰炫風」還送「Mini OREO」1包，全台限量50萬包，送完為止。

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