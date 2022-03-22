加了五更腸旺！「香菜豬血糕比薩」升級回歸　吃得到豬大腸、豬血

▲必勝客推出升級版「香菜豬血糕五更腸旺比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

蝦猴酥蚵仔比薩煎不夠看！人氣比薩品牌「必勝客」這次把香菜皮蛋豬血糕比薩升級再回歸，打造最新獵奇「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，不僅集結了暗黑食材之王「香菜」、豬血糕，這次更把經典台式料理「五更腸旺」放進去，趕緊衝嚐鮮，即日起限時、限量開賣。

▲香菜豬血糕五更腸旺比薩吃得到豬大腸、豬血。

必勝客香菜皮蛋豬血糕比薩升級了，這次登場的是「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，比薩中除了保留經典食材包括小農契作香菜、滷香豬血糕，還加入了香Q豬大腸、滑嫩豬血，搭配特調五更醬汁及蒜苗、辣椒提香，讓經典台式料理「五更腸旺」在薄脆餅皮中神還原，最後結合莫札瑞拉起司大口咬下，打造多層次口感，即日起限時、限量開賣。

▲麥當勞開首賣地瓜條。

另，麥當勞今（22）日也宣布開賣「地瓜條」，這可是登台38年首度販售地瓜薯條，明（23）日起正式上架，除了可以在點心／飲料類以單點方式購買，超值全餐備餐部分則新增「地瓜配餐」，同樣也能吃到。

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