繁星推薦放榜！錄取率61.81%、1.5萬人上榜　台大缺額15人

▲繁星推薦錄取結果今天公布。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會今天（17日）公布111學年度繁星推薦錄取結果，包括台灣大學在內67所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬5034人，錄取人數較去年增加116人，錄取率為61.81%，也較去年略為上升1.49%，缺額人數919人，則較去年減少46人，其中台大也出現15名缺額，政治大學政治系則增額錄取1人。

今年繁星推薦有67所大學、1807個學系參加招生，共提供1萬6178個招生名額，以及2002個原住民外加名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共計739人，較去年減少51人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有330人，通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有73人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼繁星推薦第八類醫牙學系通過比序篩選情形。（圖／甄選會提供）

甄選會表示，第一類至第七類學群報名人數為2萬4323人，較去年減少409人，錄取人數1萬5034人，較去年增加116人，由於報名人數減少，加上招生名額增加，故錄取率由去年60.32%略升為61.81%，上升1.49個百分點。

▲繁星推薦第一到第七類報名與錄取狀況。（圖／甄選會提供）

此外，甄選會指出，今年第一類至第七類學群招生缺額共有919個，有78系（國立5個、私立73個）無人錄取，其中台大缺額15個、成大33個、清大也有26個，另文大125個、真理大學108個，政大政治系增額錄取一名，而上述第一至第七類招生缺額919個，以及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

甄選會提醒考生，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果，同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，通過篩選考生可由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

若考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，甄選會指出，考生可依簡章規定在明天（23日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

