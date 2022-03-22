數A害的！台大繁星推薦7系、缺15人創歷年新高

▲台大今年缺額15人創歷年新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學繁星推薦今天（22日）放榜，台灣大學共有7個學系共計15個缺額，台大註冊組主任李宏森指出，今年台大招生名額為360個，錄取345人，今年繁星推薦缺額學系數跟人數都創下歷年新高，包括台大土木系等7個學系共缺額15人，其中又以動科系缺額6人最多，主因是今年數A太難，考生未達到系上數A頂標的要求條件；另台大醫學系、牙醫系過關門檻分別剩下57級分、56級分，也都創下歷年新低。



111學年度繁星推薦錄取今天公布，根據甄選會統計，包括台灣大學在內67所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬5034人，錄取人數較去年增加116人，錄取率為61.81%，也較去年略為上升1.49%，缺額人數919人，則較去年減少46人。

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甄選會指出，今年第一類至第七類學群招生缺額共有919個，有78系無人錄取，其中台大缺額15個、成大33個、清大也有26個，另文大125個、真理大學108個，政大政治系增額錄取一名，而上述第一至第七類招生缺額919個，以及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

▲台大註冊組主任李宏森。（圖／資料照片）

對於台大今年繁星推薦缺額學系數跟人數都創下歷年新高，李宏森分析，主因是今年數A太難，落在頂標10級分的人數變少，去年數學頂標累計有1.6萬人，今年只剩下1.1萬人，因為台大很多學系都要求數A為頂標，學系可通過篩選人數變少，導致出現缺額。

台大7個系共15個缺額，李宏森說，土木系缺1個、工程科學及海洋工程學系缺2個，生物環境系統工程缺3個、工管系科技管理組缺1個，醫技系缺1個，植物病理與微生物系缺1個，上述6個系會有缺額，都是因為篩選門檻數A為頂標關係。

此外，今年動科系缺額6人最多，而動科系只招收6個名額，等於沒有考生錄取，李宏森指出，動科系門檻為數A前標、自然頂標，因為僅有9人報名，預估是因為動科系的志願數比較後面，都被別的系先挑走，加上數A偏難，所以才會出現缺額。

▼台大今年缺額15人創歷年新高。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

除了缺額15人創新高，李宏森指出，受到數A偏難影響，今年第八類的醫牙過關門檻也降低，往年醫牙門檻都是59或60級分，今年台大醫學系剩下57級分，台大牙醫系剩下56級分，都是歷年新低；至於繁星推薦4科最低分錄取，其中台大公衛系為44級分，台大戲劇系及政治系4科最低錄取級分也是44級分。



李宏森認為，整體看來，今年不只台大出現15個缺額，連成大33個、清大也有26個，顯示頂大都有類似問題，主因應該是題目難易度問題而影響到鑑別度，希望大考中心在考題難易度能盡量維持穩定。



