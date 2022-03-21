激安買物祭OUTLET SALE　25日起重磅起跑

▲台南店進入開幕慶第二彈，特別取用邁向未來的意涵，參考日本和歌山縣貓咪電鐵，於中央廣場打造獨家「TN喵特急列車」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著春暖花開與連假到來，MITSUI OUTLET PARK上半年折扣最強的「激安買物祭OUTLET SALE」將在3/25~4/10重磅起跑！同時每年春季席捲社群版面的日式花卉造景，隨著台南店於2月開幕，今年將北中南三地同步浪漫盛開！

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強力出擊的激安買物祭，三館聯合活動祭出最低２折起優惠！信用卡友結帳最高享５％回饋，4月8日前，平日消費滿額APP會員點數升級2倍贈。期間再加碼「春爛漫‧粉嫩大賞」活動，4月10日前單筆滿2000元可領抽獎券1張，有機會抽中SMEG義大利美學家電，為料理增添春日繽紛儀式感！





台南店部分，延續開幕歡慶第二彈，國際名品專櫃Coach、Polo Ralph Lauren也將在3月陸續正式開幕！除了品牌陣容到位，活動期間台南店亦有限定好康。凡憑單筆消費滿2000元發票，再抽Mitsui Garden Hotel台北忠孝「~好饗甜甜Sweets概念房~」萬元住宿券乙張。APP會員指定期間單筆消費滿3,000元，可兌換奇美博物館特展門票乙張，或台南店限定開幕紀念杯乙組。

迎接清明兒童連假家庭出遊，邀請兒童界巨星麵包超人以及汪汪隊來和顧客見面，館內精選婦幼相關專櫃同慶單品最低2折起，娛樂設施湯姆貝貝親子樂園也推出「小火車時光之旅」活動，打造適合親子一日遊的春遊選擇！

台南店進入開幕慶第二彈，特別取用邁向未來的意涵，參考日本和歌山縣貓咪電鐵，於中央廣場打造獨家「TN喵特急列車」。車頭有著俏皮尖尖貓耳朵，以及逗趣的鬍鬚霓虹燈！廣場也打造日本味十足的櫻花林步道，入口處的鳥居特別綴上麻繩紙垂，步道兩旁還有和式候車亭及奉燈造景。有趣的是櫻花樹下還有抱著千万兩金幣，正揮著短短手臂的「吉祥招財貓」。挑高空間伴隨溫暖。