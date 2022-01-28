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新春來義大世界！Outlet購物、暢玩樂園、旅遊度假一站滿足　春節限定大禮包拿好拿滿

義大世界（圖／義大世界提供）

▲農曆新年到義大世界，購物血拼、美食吃喝、休閒玩樂全都有，過年走春玩好玩滿。（圖／義大世界提供，以下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來農曆新年9天連假，總算可以好好放鬆一下，只是整天待在家太浪費時間，大老遠跑到觀光景點又怕人擠人，想要購物血拼、美食吃喝、休閒玩樂，讓全家大小一次滿足，包吃包住包玩的旅遊度假園區是過年好去處，其中首選大人小孩都愛的「義大世界」，Outlet Mall、飯店、主題樂園全都有，一入住立刻就有秒飛國外度假的氛圍，無論是三天兩夜或兩天一夜的行程，最適合輕旅行安排，而且把握春節限定促銷優惠，買新衣、新鞋最划算，讓過年團圓每天都過得超享受。

在後疫情時代，宅度假成了最受歡迎的旅遊方式，找個吃喝玩樂通通有的特色旅遊度假園區，輕鬆自在的待上一整天，累了就回飯店躺著休息，是現在很熱門的旅遊提案，尤其對於有小孩的家庭來說，更需要一站式度假勝地讓他們徹底放電，今年新春旅遊度假就有不少親子鎖定到義大世界，入住二家國際級度級飯店「義大皇家酒店」與「義大天悅飯店」後，再衝往園區內全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」，盡情的大玩特玩，除了有最多遊樂設施獨冠全台，每週六16:30～20:00星光票入園更只要299元，不僅可獨享夜間暢玩17大熱門設施，包括天旋地轉、極限挑戰、飛越愛情海，還可欣賞夜間限定、全台唯一的火山夜秀，2/2～2/4大年初二到初四也延長營業時間至19:00，讓全家人玩好玩滿，一睡醒就開始玩，就怕小孩玩到不想回家。

義大世界（圖／業者提供）

▲▼義大遊樂世界有全台最多的遊樂設施，包括全台唯一的「天旋地轉」及全台最大室內親子遊樂館，不論是大人、小孩，都可以盡情放電瘋玩。

義大世界（圖／業者提供）

義大世界（圖／業者提供）

▲每週六16:30～20:00星光票入園只要299元，可夜間暢玩17大熱門設施並獨享火山夜秀。

除了新春玩樂推薦，義大世界主打國內指標性的旅遊度假園區，來到全台首創品牌直營Outlet Mall「義大世界購物廣場」也很好逛，不僅擁有歐洲奢華名品ARMANI、HUGO BOSS、Max Mara、AIGNER、Coccinelle，美式輕奢時尚代表COACH、POLO RALPH LAUREN、MICHAEL KORS、BROOKS BROTHERS、ck Calvin Klein等多達700個全球時尚品牌，提供全年2折起優惠折扣，不用出國、不用找代購，也不用擔心荷包大失血，就能無痛入手觀望好久的包鞋或衣服，完全就是屬於大人的血拼天堂，而位於Outlet Mall中庭以義大利特萊維噴泉為原型所打造的「羅馬天幕」，為整個購物空間增添歐式浪漫氛圍，邊逛邊拍照打卡，彷彿置身歐洲。

義大世界（圖／業者提供）

義大世界（圖／業者提供）

義大世界（圖／業者提供）

▲▼義大Outlet Mall好逛好買，不但集結各大歐美時尚品牌，中庭的「羅馬天幕」充滿羅馬風，彷彿置身歐洲。

義大世界（圖／業者提供）

其中大推必逛全台獨家主題概念店，像是歐洲精品複合大店「Luxury Mall」網羅GUCCI、BURBERRY、CELINE等20大國際精品歐洲直送、歐美精品鞋履配件複合店「Accessories Hall」擁有Salvatore Ferragamo、Stella McCartney、Sergio Rossi等頂級精品鞋履品牌、美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」集結15大美國時尚潮流品牌總部直送，包括BCBG、Theory、Walter Baker等全台獨家品牌，還有全台最大一站式購足美妝服務專門店「iGLAMOUR愛.迷人」，匯集歐美日韓20國百大品牌，彩妝、保養、香氛、髮品和美妝周邊小物一應俱全，讓人一次逛個過癮，而以往要到國外才能購入的戰利品，在義大Outlet Mall就能買到，把清單全部買齊。

義大世界（圖／業者提供）

▲想用Outlet價格輕鬆入手GUCCI、BURBERRY、Balenciaga、Bottega Veneta、CELINE等國際精品，在義大Outlet Mall全台獨家歐洲精品複合大店Luxury Mall一站就能購足。

除了趁優惠下手心目中的夢幻品牌逸品，也推薦新春精選時尚焦點的ARMANI LOGO斜紋風衣外套、Bottega Veneta經典款式皮革編織皮夾（販售店櫃: Luxury Mall）、HUGO BOSS都會休閒鞋（共三色）、MICHAEL KORS Hamilton紅色兩用提包、RADO Centrix晶萃系列自動機械表（販售店櫃: Hour Passion）、CK Calvin Klein淺粉色花苞袖連帽風衣、ic! Berlin Wallis薄紙鋼墨鏡（販售店櫃: 2020EYEhaus），過年讓自己換上新行頭，整個人格外神清氣爽，再搭配新春促銷活動把E卡拿出來，還有專屬獨家好康與回饋可以拿好拿滿。

義大世界（圖／業者提供）

義大世界（圖／業者提供）

義大世界（圖／業者提供）

▲義大Outlet Mall新春精選推薦ARMANI LOGO斜紋風衣外套、MICHAEL KORS Hamilton紅色兩用提包、ic! Berlin Wallis薄紙鋼墨鏡等，趁優惠折扣買起來，幫自己換上新行頭。

這次義大Outlet Mall祭出滿滿誠意，來店禮鎖定即日起～1/30、2/7～2/20兩大波段，活動期間憑單筆滿1,000元發票，可以99元加購義大遊樂世界星光票乙張之外，血拼挑選2/1～2/5大年初一至初五最划算，消費達指定金額再換滿額禮，除最高回饋4,500元購物金，加碼再送Luxury Mall歐洲精品、Accessories Hall時尚名品、紐約新時區美式時尚或iGLAMOUR美妝保養等超值品牌抵用券，不只賺到回饋金，繼續拼下一攤還可以省不少。

另外，初一至初五限定的新年獻禮大禮包，內含義大世界購物廣場100元電子抵用券、iGLAMOUR愛.迷人100元抵用券、大阪王將100元抵用券及義大摩天輪搭乘券2張，只要在當日持E卡過卡，不需消費，即可免費兌換新春刮刮卡乙張，每日限前100名，想在新的一年試試手氣的話，必須提早卡位，要搶要快。或是當日憑E卡消費滿3,000元，1/29～2/6期間也可兌換春節連假限定的新春轉運刮刮卡乙張，將有機會刮中價值2萬元義大世界大禮包，內含義大皇家酒店豪華雙人住宿券、義大遊樂世界門票2張及義大世界現金禮券5千元，此外，還有重量1錢的開運黃金虎等著幸運兒帶回家！

辛苦了一整年，難得的假期時光要好好把握，新春來義大世界從早玩到晚，療癒身心又紓壓，還有一系列豐富的限定活動，大年初一先讓祥獅獻瑞迎來滿滿福氣，再和追風奇幻島最可愛的人氣奇幻猴來個相見歡，現場合照留念送好禮之外，另有歡樂的吉祥物在大年初五陪伴大家迎財神，沿途還會發放限量好運紅包袋，開春就讓財運滾滾來，農曆新年在義大世界休閒度假，一站轉好運。

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