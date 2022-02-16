麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

▲麗寶樂園渡假區推出中部最大耶誕新年城，活動最後倒數。（圖／臺中經發局提供）

消費中心／綜合報導

農曆春節9天連假因疫情加上中部天候不佳，許多大小朋友感嘆，過年沒玩到，讓人好鬱卒……。麗寶樂園渡假區聽到大家的心聲！228三天連假即將到來，請大家好好把握——中部最大「麗寶新年城」奇光星願燈光造景佈置，自去年12月中至今，已吸引近百萬人湧入渡假區內，觀賞美麗璀璨的光影環境設計，活動進入最後倒數階段，只開放到2月28日；另外，探索世界推出12歲以下免費玩樂園促銷方案活動，僅228三天連假限定；麗寶Outlet Mall 除了舉辦中部獨家休閒品牌「FILA」NG品萬件不留特賣，最低1.5折起、知名中部伴手禮「梧棲小鎮」一吃回魂的招牌鹹蛋糕，歡慶新櫃登場，2/26~3/6全品項8.5折優惠，邀請遊客把握最後欣賞絕美浪漫的「麗寶新年城」燈光造景時間，若這次沒有趕上，要等到今年12月的2022麗寶耶誕新年城才能再見面。

▲超過百萬人朝聖麗寶新年城。

「麗寶新年城」燈光造景中，高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，是最多人必訪打卡的熱點，矗立在麗寶Outlet綠地廣場顯得格外絢麗奪目，燈區搭配Outlet Mall北義大利特色的建築風格，是許多網美網帥評選最美必拍的夢幻景點，晚間17:30〜22:00整點與半點時刻，都有奇光星願燈光展演。位在麗寶休息站廣場的「許願之星」燈區，分別有高5米、3米、2.5米的紫、紅、藍色三顆大型光球，映襯繽紛多彩的麗寶福容大飯店牆面外觀，而位在麗寶Outlet A區水花園廣場內的「流星花園」燈區，星光燈串圍繞全台獨家、擁有500年樹齡的地中海原生種橄欖樹，搭配浪漫燈光創造濃濃的異國氛圍，還沒拍照打卡的遊客要把握228連假最後三天。

▲麗寶耶誕新年城活動期間一到夜晚，米娜瓦之樹前總會聚集許多遊客爭相拍照作紀念。

▲麗寶耶誕新年城「流星花園」燈區矗立在歷史悠久百年橄欖樹上，許多遊客會在此休憩。

▲梧棲小鎮鹹蛋糕Outlet新櫃登場。

228三天連假，探索世界再推出12歲以下免費玩樂園吸客，2/26~2/28凡於民國99年2月26日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票(799元)，即可享優惠，需於13:00前購票入園，優惠不得併用且團體不適用；官網套票推出「樂園親子套票」與麗寶兒童交通安全教育館「兒童駕照」、「兒教館一票暢玩」即贈限量虎年小提燈乙個，送完為止，五折超殺「樂園+密室套票」，暢玩探索世界與密室逃脫，每人只要799元(原價1,550元)，「雙人樂園+摩天輪套票」只要1,399元(原價2,500) ，2/28前皆可使用。麗寶福容大飯店也推出「麗寶假期228玩樂趣」住房專案，提供遊客住飯店、玩樂園、開賽車、逛Outlet的三天兩吃喝玩樂假期補償農曆年未能出遊的心情。更多優惠資訊請上麗寶樂園渡假區官網查詢https://www.lihpaoresort.com。

▲228連假快來麗寶玩，千萬別錯過。

▲麗寶耶誕新年城，燈區「許願之星」。

疫情本週雖較趨緩，提醒遊客228連假出遊，必需配合政府防疫政策，麗寶樂園渡假區防疫5+1 措施仍持續不鬆懈：1.推廣零接觸入園、2.入園安全措施、3.加強場域消毒 、4.防疫用餐安全、5.維持社交安全距離、6.員工自主防護……等，打造安心安全地出遊、玩樂與購物體驗。