插旗文化之都斥資逾30億　台南三井OUTLET門市盛大開幕！

▲日本三井不動產集團在台南高鐵特定區打造的「MITSUI OUTLET PARK」，25日上午正式開幕，副總統賴清德等人專程出席開幕剪綵，親自見證台南經濟發展新里程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本三井不動產集團斥資逾30億元，在台南高鐵特定區打造的「MITSUI OUTLET PARK」，25日上午正式開幕，全力推動促成副總統賴清德，專程出席開幕剪綵，親自見證台南經濟發展新里程。

台南三井OUTLET，25日上午10時30分正式開幕，該商場於2020年1月20日動土，25日賴清德以副總統身份專程出席開幕剪綵。受到疫情的影響，日本三井不動產董事長菰田正信，以錄製影音方式在典禮現場播放，對於各界的支持，表達感謝之意。

剪綵儀式除副總統賴清德外，台南市副市長戴謙與趙卿惠，以及立委郭國文、林宜瑾，還有在地議員郭鴻儀、杜素吟、許又仁、鄭佳欣、吳禹寰等都出席，台灣三井不動產董事長下町一朗專程南下與會。

賴清德表示，感謝三井集團的投資，當時他在台南市長任內，現址仍一片荒蕪，民代、里長等地方各界不斷陳情，希望能夠加速開發高鐵特定區，因此政府全力推動，如今三井OUTLET的啟用，等於是成果的展現。賴清德說，三井在中部的OUTLET完成不久時，他即與三井集團洽談，邀請到台南發展，後來他擔任行政院長，再度表示支持，協助簽約推動，在各界的努力下，終於盼今日到開幕。

賴清德細數台南近期的發展，像地震倒塌的永康維冠金龍大樓重建，「出雲居」的落成，代表已經走過過去的悲傷，迎向繁榮、興盛三井OUTLET門市盛大開幕；更代表高鐵特定區未來一定會更好，包含中研院南部院區、智慧綠能科學城，還有會展中心等…，前景可期。

台南三井OUTLET門市，是日本三井不動產集團繼新北林口、台中港之後，在國內的第3座OUTLET，設置於台南歸仁高鐵站東側。