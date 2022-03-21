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「同島一命」挺農民　黃偉哲呼籲持續用行動力挺台灣農產

▲台南市長黃偉哲21日再度媒合採購150箱鳳梨釋迦，以行動呼籲台灣民眾也要持續支持台灣優質農產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲21日再度媒合採購150箱鳳梨釋迦，以行動呼籲台灣民眾也要持續支持台灣優質農產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣鳳梨釋迦產季邁入尾聲，在立委劉櫂豪的協助促成之下，台南市長黃偉哲21日繼2021年9月媒合採購500箱鳳梨釋迦之後，再度媒合採購150箱，以行動呼籲台灣民眾新的一年，也要持續支持台灣優質農產。

黃偉哲表示，2021年9月台東鳳梨釋迦以及屏東蓮霧被中國不合理的拒於門外，就覺得應該要為農民多做點事，因此當時就曾邀請各界採購，今年也將持續以行動力挺，不僅是採購，更希望拋磚引玉，讓更多人認識這些優秀的地方農特產。

黃偉哲表示，農民靠天吃飯，相當辛苦，台灣各縣市都有主要的蔬果農特產品，若在盛產期間遇上外銷受阻，農民耗費數月血汗栽培出來的優質蔬果，可能不耐大量囤積而衰敗，導致血本無歸，若大家秉持「同島一命」精神，擴大內需市場，鼓勵國人在盛產期多多選用這些當季優質蔬果，能吃到好又便宜的優質蔬果，農民收益又能獲得保障，團結合作就可以達到雙贏。

▲台南市長黃偉哲21日再度媒合採購150箱鳳梨釋迦，以行動呼籲台灣民眾也要持續支持台灣優質農產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提到，此次採購的150箱鳳梨釋迦將會分送各界進行推廣品嘗，希望可以引起更多人購買，創造更大的效益，也感謝劉櫂豪立委關懷農民，盼未來共同協助推廣優質農產給更多消費者認識。

立委劉櫂豪表示，感謝黃偉哲市長在忙於台南市政、對於台南農業推廣不遺餘力之外，更十分關心全台各地的農民朋友，2021年9月台東鳳梨釋迦遭中國暫停進口後，黃偉哲即多次公開表達關切與支持，這次也再度媒合採購150箱鳳梨釋迦，幫助台東農民，也讓更多人品嘗到高品質的鳳梨釋迦。

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