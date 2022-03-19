大台南會展中心辦《創，台南》演唱會　黃偉哲盼演唱會圓滿、壓力測試成功

▲台南會展中心壓力測試演唱會「創，台南」於19日晚上6時開幕，市長黃偉哲也親臨演唱會，除了感受演唱的震撼外，也順便視察大台南會展中心的各項設施狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期待的大台南會展中心壓力測試演唱會「創，台南」於19日晚上6時開幕，邀請到老王樂隊、婁峻碩、糜先生、鄭宜農四組創作俱佳的音樂人首登創建新舞台，為大台南會展中心的壓力測試演唱會進行最精采的演！

台南市長黃偉哲也親臨演唱會，除了感受演唱的震撼外，也順便視察大台南會展中心的各項設施狀況。台南市議員蔡旺詮、許又仁、杜素吟、鄭佳欣及沈震東也開心的到場參加演唱會，共同聆聽歌手帶來的美妙樂曲。





市長黃偉哲表示，今天非常高興來到大台南會展中心的壓力測試演唱會，它不僅是一般的演唱會，其實會展中心是一個大展場，中間沒有柱子，是非常開闊的室內空間。今天的演唱會也希望測試，包括現場的人流進出、場域音效、周邊交通的疏導狀況等等都能順利。希望今天演唱會能夠圓滿，結束也後能夠安全而且迅速的疏散人流，如果各項工作都很順遂就算成功，大台南會展中心的壓力測試就可以過關。





黃偉哲說，大台南會展中心是由行政院核定，並由經濟部出資興建、且與台南市政府共同合作開發，委託民間營運之中央、地方、民間共同合作的第一個展覽館，也是全國惟一與高鐵站比鄰，步行僅需5分鐘之會展中心，展覽空間採輕型鋼纜大跨距無柱設計(約10000平方公尺)，打造出這座兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多功能的會展場域。



《創，台南》壓力測試演唱會採與台南跨年演唱會同等級規格打造首演舞台，為觀眾帶來首場演出的震撼感，今日現場超過4,000人湧入大台南會展中心，搭配上四組超夢幻創作系歌手接續演出，現場氣氛High到最高點！ 而率先登場的歌手婁峻碩也很自豪的說，他是大台南會展中心第一個登場的歌手，以後他可以把這件事寫進維基百科中。





經濟發展局陳凱凌局長表示，大台南會展中心為符合多元使用需求，目前正進行相關裝修作業，將於4月21日正式開幕舉辦2022台南自動化機械暨智慧製造展。藉由今日的壓力測試演唱會，展現場館之機電、音場、空間及動線等軟硬實力，讓國內各業界廠商在現場實際瞭解在大台南會展中心，作為日後來台南舉辦相關活動的參考，共同活絡台南會展產業。





大台南會展中心緊鄰高鐵旁交通便捷，其總基地面積52000平方公尺，為地上4層、地下1層建築物，包含1000人、800人會議廳各1間、5間100人小會議廳及3間20人會議室，可視活動需求彈性隔間；展場空間規劃有600個標準攤位，以無柱空間設計，具多功能會議廳及表演廳功能。室內、外停車空間共可容納800輛小客車、464輛機車，提供各類型展覽、會議及活動優質環境及空間，未來可供全國各界舉辦活動時利用。