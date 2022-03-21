民進黨議員初選登記首日！新人競爭激烈　她「拄拐杖」到場領表

▲民進黨新人何孟樺（右）21日拄拐杖領表投入民進黨議員提名初選，以及欲參選台北市第六選區大安文山的陳聖文（左）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員初選登記首（21）日，不僅現任議員到黨部領表，參選的新人也到場登記，只見欲挑戰台北市第二選區內湖、南港的前台北市黨部副執行長何孟樺拄拐杖到場；而4年前曾落選的陳賢蔚也來領表，打算再戰台北市第一選區士林、北投。

今（21）為民進黨台北市議員初選登記首日，只見何孟樺於上午9時20分左右拄著拐杖到黨部領表登記。何孟樺受訪時表示，自己於19日掃街時不小心踩空，進而扭傷，但未來還是會繼續跑行程，20日也有拄著拐杖去市場站定點，由於初選在即，能跑還是要盡量跑。

針對民進黨在內湖、南港選區的參選人數眾多，除了何孟樺之外，還有台北市議員邱威傑辦公室前主任許菡芸、前台北市議員王孝維、前社民黨發言人陳又新等人，何孟樺認為，有競爭對民進黨來說都是好事，透過這樣的制度，可以讓更多人認識候選人，並選出最適合人選。

▲立委吳思瑤子弟兵、民進黨台北市議員參選人陳賢蔚。（圖／記者袁茵攝）

4年前曾落敗的立委吳思瑤子弟兵陳賢蔚也於上午9時30分到場，他提及今天只是先領表，會回家好好準備一下資料，過幾天再來登記參選，自己在落選的這3年時間，更加強在地方的服務，希望這次能成功前進市議會。

由於台北市第一選區士林、北投人口下滑，確定將從現在的13席空間減少至12席，加上該區競爭激烈，民眾黨甚至提名2名新人參選，被問到要如何脫穎而出？陳賢蔚說，民進黨在這區提名相對保守，僅提名5席空間，所以確實非常激烈，未來勢必會有現任議員、政黨提名人選落馬，而他認為先通過初選，加上看未來台北市長提名人是誰，再來做聯合競選。