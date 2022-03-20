台美便利商店食物對決　千千認證最好吃的「美國零食」曝光

記者林彥臣／綜合報導

在台灣生活12年的「台灣好媳婦」莎白，不久前才剛從美國返台，並且特地帶回一些經典的美國零食，與大胃王及美食家YouTuber「千千」合體，交換對決台美的便利商店食物，並且由千千選出最好吃的美國零食。

▲莎白還在美國的時候，就覺得美國的便利商店食物會輸給台灣。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白還在美國時就表示，她看到美國的便利商店，就知道美國的零食一定會輸，因為台灣的便利商店零食真的很棒，比起來美國的零食真的差太多，但是還是希望能夠選出會讓朋友喜歡的零食。

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▲第一樣對決是台灣的中華豆花與美國Jell-O果凍。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



千千出場後，拿出的第一項零食是「中華豆花」，莎白拿出的第一項零食則是 Jell-O果凍。千千品嘗後則表示，「覺得可以吃過啦，但是如果要買，可以想一下」。

▲台灣經典汽水維大力的顏色，讓莎白有點嚇到。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



第二項對決的是飲料，千千拿出的是維大力，莎白拿出的是Ghost提神飲料。莎白看到維大力的顏色之後，覺得有點恐怖，但是喝下去之後覺得還不錯。千千喝完 Ghost覺得像是可樂沒氣之後的糖水味道。

▲莎白拿出的Lunchables，讓千千非常喜歡。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白拿出的第三樣零食是Lunchables，千千則是拿出草莓口味的蘋果麵包。千千品嘗完 Lunchables之後表示，很適合家中聚會當下酒菜，或是露營的食物，鹹甜鹹甜的滋味，可以少準備許多其他的點心。莎白補充，小時候常常是有錢人家的小孩才會吃 Lunchables。

▲Rice Krispie treat with M&Ms是純粹的小朋友零食，但是莎白現在還是非常喜歡，也強力推薦給千千。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白的第四樣零食是 Rice Krispie treat with M&Ms，也就是以米餅為基底、再用棉花糖將M&Ms巧克力黏在米餅上，是完全的小朋友零食，但是她到現在25歲了還是很愛吃這個。千千的第四樣零食則是沙琪瑪。

千千品嘗完 Rice Krispie treat with M&Ms表示，吃起來沒有米的味道，都是棉花糖跟 M&Ms巧克力「重擊」是一個適合分食的零食。莎白品嘗完沙琪瑪，覺得口感比想像中的軟，有淡淡的麥芽糖香，越吃越喜歡。

▲千千對於Fritos讚不絕口。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白拿出的最後一樣零食是Fritos配上墨西哥辣椒起司口味沾醬。千千品準備的最後一項則是最經典的「乖乖」。千千品嘗後直言，「很喜歡」 Fritos的玉米餅本身就香香的，再沾起司口味沾醬「剛剛好」。莎白補充， Fritos一包4.49美元，大約新台幣120元左右。

千千最後選出她認為最好吃的美國零食， Fritos跟Lunchables，並列她心目中的第一名。

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