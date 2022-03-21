前美女主播騙「去買菜」偷做1件事　勁裝登台女兒笑虧：不要亂來

▲蔡沁瑜曾任郭台銘辦公室發言人，被外界譽為「最美發言人」。（圖／記者宋良義攝）

記者黃品臻／綜合報導

前永齡基金會副執行長、現任雲豹能源公關長蔡沁瑜今（21）日在臉書貼出一段化身爵士鼓手上台表演的影片，但由於女兒兒子們都不知道她的秘密計畫，見到她上台都在台下笑翻了，而「布局已久」的蔡沁瑜，希望透過這樣的行動，鼓勵孩子們，要相信自己能做到、勇於接受挑戰。

在蔡沁瑜貼出的臉書影片中，只見她身穿黑色皮短褲、一身勁裝坐在爵士鼓前，而坐在台下的兒子女兒先是一臉驚訝，接著開始大笑，大女兒還笑著喊「可以不要亂來嗎？你要幹嘛啦！」顯見對媽媽上台打鼓的舉動非常驚訝。

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蔡沁瑜透露，為了這個秘密計畫，布局了兩個多月，「過去的這幾個週日，趁他們還沒起床時，跑去學打鼓，回家後，他們總會問我去哪了？我不是說去買菜、就是跟別人談事情，可能平常我這個媽媽就很忙，孩子們不疑有他，我就這樣默默地上了大約十堂的爵士鼓…然後就上台，竟然、竟然完成了！」

▲蔡沁瑜一身勁裝上台表演爵士鼓。（圖／翻攝自Facebook／蔡沁瑜）

蔡沁瑜說，家中三個孩子最喜歡的音樂課就是打爵士鼓，當時的起心動念，單純地就是想以身教讓孩子知道，「媽媽都可以了，你們沒道理認為自己不行⋯⋯我也相信，只要我做到了，在他們姐弟心中肯定永遠津津樂道，『我媽當初瞞著我們......我媽竟然也會......』！」

進入媽媽的身分後，蔡沁瑜提到，要面對家裡青春期的孩子，經常會為了一些事說破嘴或不開心地面紅耳赤，這樣的情況不但耗神，也會傷害到親子關係，她因此便思考，有什麼方法可以用「做」而非「說」的方式，發揮媽媽的些許影響力。她也期許，「但願我的努力和認真能影響到你們，勇於接受挑戰，不膽怯，在人生的千難萬難中，能承擔能面對能解決。」

行動派的影片也讓網友們紛紛留言表示，「只有沁瑜可以超越沁瑜啊」、「尖叫聲！！太帥氣了」、「超棒，你內心就是一個搖滾魂」、「媽媽太帥太可愛了啦！已被圈粉！」「人生正能量好榜樣」、「妳太帥！會逼死一堆地方懶媽媽，到底要多忙？我無地自容」、「孩子一輩子難忘的回憶，好強大的媽媽」。