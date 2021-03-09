爵士鼓老師「教到床上」！紀錄性愛次數：最棒的體驗　綠帽夫氣炸

▲爵士鼓老師教人妻打鼓，打到床上去。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名吳姓男子精通爵士鼓，沒想到先前教導人妻打鼓，兩人進而發展出婚外情，甚至還用文字紀錄發生關係的次數，氣得綠帽夫提告。法院審理後，判處吳姓男子賠償50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳姓人妻想要學習爵士鼓，因此曹姓丈夫幫忙找人教導，透過朋友的介紹，認識了吳姓男子，進而拜託吳男教妻子打鼓。

曹姓丈夫介紹了爵士鼓老師後，幫妻子付清了全額學費，還因為相當信任吳男，把子女都送到吳男的教室學習音樂。

▼曹男把全家大小都送到吳男那裡學音樂，沒想到吳男竟與妻子發生婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

沒想到，曹姓丈夫2020年7月時，發現妻子的手機訊息不斷，打開查看才發現，妻子竟然與吳姓老師發生婚外情，對話內容親密，甚至還透過訊息細數2人發生關係的次數。

曹夫氣得一狀告上法院，要求賠償500萬元。吳姓男子則辯稱，是因為陳姓人妻想要離婚，所以才用手機訊息假裝親密，因為曹夫曾說「若有找到對象，同意2人分開」，並非真的有發生婚外情。

不過，法官勘驗2人的對話紀錄，內容十分露骨，吳男還向陳女說「跟妳做愛是人生最好的經驗」，已經逾越一般的男女分際，衡量吳男的財務狀況，判賠50萬元，全案仍可上訴。