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快訊 ／不是愚人節笑話　美女發言人蔡沁瑜閃辭永齡基金會

▲▼蔡沁瑜接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲蔡沁瑜。（圖／記者宋良義攝）

記者徐政璿／台北報導

美女主播蔡沁瑜在2019年協助鴻海創辦人郭台銘競選總統，並扛下發言人一職，選後任職於郭台銘創辦的「永齡基金會」副執行長。讓外界震驚的是，蔡沁瑜1日17時14分突然退出郭台銘媒體群組，媒體一度以為是愚人節捉弄手法，求證蔡沁瑜本人後，證實這項消息。

據了解，蔡沁瑜離開永齡基金會後，將轉進綠能領域，新職落腳在雲豹能源科技公司。

由於外界盛傳，永齡基金會的執行長劉宥彤和蔡沁瑜同質性過高，造成蔡沁瑜在基金會一直苦無施展機會，與其如此到不如求去，但蔡沁瑜表示，此事根本是子虛烏有。

蔡沁瑜說，不知道為什麼老是有人要傳他和劉宥彤有心結，若說同質性高，「我們兩人年紀差不多，都是媒體出身，也都是三個孩子的媽，湊在一起，無話不談，當然同質性很高阿」。

為何在愚人節這天離開基金會？蔡沁瑜強調，其實很感恩創辦人郭台銘的提攜，去年還有一段時間，每天到土城參與創辦人對於大健康產業的規劃，但在一個月前就已經向執行長口頭請辭，因為今年她錄取台灣科技大學管理研究所，再加上手邊有幾個專案要執行，考慮到基金會的事務可能無法兼顧，所以口頭請辭。

蔡沁瑜說，但這一個月變化很快，原本的專案要拖到下半年過後才動，然後又剛好有朋友邀請到能源公司擔任發言人，幾經思考下，就維持原本的想法，所以在基金會的職務就是到3月31號終止。

她也透露，因為基金會的關係認識很多優秀的產業界朋友，真的吸取了非常多寶貴的經驗，也因為關懷弱勢和公益，讓自己的心更加柔軟，獲得更多正能量，非常感恩有這段人生旅程。

由於蔡沁瑜在郭台銘參與選舉期間表現相當亮眼，還被前立委蔡正元公開點名稱讚是「最佳發言人」，柔中帶剛宥條理分明的發言風格，令人印象深刻，如今被挖腳到能源公司，郭台銘當時的選舉團隊唯一留在基金會的發言人，現在也離開了，是否也意味著，郭台銘先暫時把選舉放一邊。

▼蔡沁瑜卸下永齡基金會副執行長一職。（圖／記者翻攝）

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