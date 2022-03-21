女看護控遭虐！警官哭「她虐待我媽」　刑事局回應了

▲在刑事警察局（圖）任職的警官林昶丞，遭控私刑凌虐女移工。



圖文／鏡週刊

阿迪眼眶含淚顫抖地說：「林昶丞還曾掐我脖子三次，每次都掐到我呼吸困難才放手，還恐嚇我工作不做好，要把我關進監牢，因爲他是警察。」對於林的一連串暴行，阿迪實在忍無可忍，也擔心若不逃離林家，恐怕會客死異鄉，所以在今年2月間，趁林家姊弟不在家時，逃了出來，並撥打勞動部的1955專線求助。

隨後，阿迪在台灣友人的陪同下前往醫院驗傷，並透過律師對林昶丞提出妨害自由、恐嚇、傷害等刑事告訴，沒想到林得知後，也到警局控告阿迪遺棄、傷害等罪。對此，阿迪哭著說：「我是怕沒命才逃出來！希望台灣的司法能還我一個公道。」

▼38歲的林昶丞（圖）是偵辦科技犯罪的高手，卻動用私刑凌虐女移工。



針對阿迪的指控，本刊致電林昶丞查證，林在電話中哭著回應：「因阿迪虐待我媽媽，我才情緒失控打她，是我不對，很抱歉！」林的主管、刑事警察局第九偵查大隊大隊長鄢志豪指出，林因長期照顧母親，承受很大壓力，加上認為移工對母親照顧不周，才會動手，但強調讓她穿的是乾淨的紙尿布，對於自己管教手段太過激烈，感到後悔，也願撤銷對阿迪的告訴。

鄢志豪表示，經內部調查，林昶丞用來銬移工的手銬並非警用手銬，其他部分仍需釐清，若是林有違法行為，一定究責到底，絕不寬貸。刑事局副局長李文章19日晚表示，下午已約談移工與林姐弟，林堅稱是女移工打傷他的失智母，才會情緒失控打人。據了解，女移工爆去年9月，與印尼母視訊時，林姐弟當媽媽面打她頭外，還開口索32,000元才願意放她離去，此琳姐弟否認，但女移工指證歷歷，此部分也移交由檢方偵辦。

刑事局副局長李文章表示，局督訓科人員19日下午已製作好女移工、林昶丞及林姐筆錄，將針對雙方互控及女移工指控等調查，函送林姓姐弟，並將林男先行調整至內勤。林堅稱女移工動手打傷母，才會情緒失控打傷女移工。 據了解，除上銬、打巴掌等，女移工還控去年9月，與印尼母視訊時，當母面前打她頭外，另開口要索32000元、才願意放她離去，對此林姐弟否認、但女移工舉證歷歷，刑事局也表示將函請檢方偵辦。 刑事局指出，對兩造雙方權益都會保護，強調定會秉公處理、不包庇！

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