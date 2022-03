基輔遇襲增至4死！爆炸畫面曝　火光炸亮夜空「全首都震了一下」

Impact visible on the cameras from #Kyiv , most likely a Russian cruise missile #Ukraine #UkraineRussiaWar https://t.co/dql3J01VY5 pic.twitter.com/1bklFbxTpP

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭首都基輔深夜慘遭俄軍砲擊,波迪爾(Podil)的住宅區及購物區發生數起爆炸,數間房屋及一間購物中心被擊中後燃起熊熊大火,照亮了整個首都,而爆炸產生的衝擊波也震碎了不少窗戶,不少地方都能感受到震動。基輔緊急服務機構最近指出,目前在這場襲擊中喪命的人數,已從原本的1人增加至4人。

The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW