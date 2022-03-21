台版《創造安娜》！女作業員扮富二代開詐　網公真實容貌曝光了

記者黃哲民、林冠吟／台北報導

Netflix近日熱播劇《創造安娜》，主要描述女主角佯裝成紐約上流社會名媛，向富豪名流與金融機構詐騙數十萬美元，後被人拆穿計謀，最後鋃鐺入獄，沒想到台灣也有類似案件。一名許姓女子透過網路遊戲認識澳門的一名C女，並佯裝成富二代，指出自己家裡做蘋果手機、家中大樓是父親所蓋、有價值千萬鋼琴，長期在澳門、香港出差，哄騙C女替她儲值30多萬元的遊戲點數，後被C女察覺有異，怒告許詐欺並求償。

▲許姓女子盜用男子照片假扮富二代，詐騙澳門女子30多萬元，但其真實身分僅是工廠作業員。（圖／當事人提供）



判決書指出，許姓女子和住在澳門的C女為某網路遊戲上的共同玩家，因而成為好友，但真實身分僅為工廠作業員的許姓女子，卻不斷向C女表示，家裡是蘋果手機代工公司，但也有不少其他公司想要和他們家合作、家中所住大樓是父親所蓋、常彈奏價值千萬的鋼琴，並因出差緣故，經常往返香港、澳門。

▲▼許姓女子假辦男富二代，詐騙30多萬元。（圖／當事人提供）



許女佯稱，儘管家裡財力雄厚，身上也有現金可用，但因為信用卡受家人管控而無法使用，導致其無法購買遊戲點數參與線上遊戲優惠活動，希望可以向C女借款，幫忙儲值遊戲點數，後續再以匯款，或等她出差前往香港或澳門等地時，2人相約見面還錢，並不斷承諾一定會還錢，因而讓C女心軟，多次幫其儲值遊戲點數，累計金額高達30萬餘元。

受害的C女指出，2人為網路遊戲上的師徒、伴侶關係，許女以自稱「許崴」的男子和她成為友人，2人互換聯絡方式後，再透過「Darren」之假名和她互有往來。

▲許姓女子假扮男富二代，詐騙30多萬元。（圖／當事人提供）



許女多次向C女表示，自己主業經商、經常往返港澳，管理多名助理與工程師等情事，並多次指出，「台灣百老匯我都去到快爛掉，現在來澳門還是百老匯」、「我在富豪酒店，招待客戶來喝酒」、「工程師打給我，我可能又得回公司，麻煩，真的養了一群北七」等語，因而讓C女誤信許女真實身分為台灣富二代。

而許女後續也開始不斷開始央求C女幫她儲值遊戲點數，表示因為她的錢都要經過姊姊，但姊姊把她的信用卡鎖住，而遊戲活動就快要結束了，她的遊戲伴侶很生氣，希望能先幫她儲值台幣2.5萬元，再不斷央求C女再幫她儲值「最後一次」，過程中更不斷稱呼C女為「老婆」、「我愛你」，以甜言蜜語將C女哄得團團轉，讓C女替她的遊戲角色，前後儲值10萬餘元。

▲許姓女子假辦男富二代，稱呼C女為老婆，對C女表示愛你，哄得C女團團轉。（圖／當事人提供）



當C女準備要向許女討錢時，許女就開始不斷藉故表示，「就說都會還你了...」、「真的是最後一次了」、「啊我欠你多少記得算一下」、「十萬？...有這麼多...，我去求銀行放行一次吧，拿我薪水收據證明」等語，以取信於C女自己真的有意願還款。

不過許女對C女所承諾的還款動作卻遲遲沒有進行，許女先是對C女指出自己要飛港澳，C女詢問「幾點飛？」，許女則答，「5點45，老婆，湊五萬再幫我刷兩筆」；C女則表示，因為自己存款不多，信用卡已經刷爆了，希望許女可以先過來澳門還她錢，讓她先把款項還給銀行後，再來繼續幫她儲值。

但許女卻表示，「問題是我那個白癡助理不知道要多久」；C女則不滿回以「你是不是又不能來？」，許女再哄稱，「可以啦號呆、我在麗晶」等語，隨後便避不見面、拒接C女電話、屢變更見面地點。

直到C女信用卡被刷爆，無法再幫許女儲值，但許女卻又再找來朋友對C女表示，台灣沒辦法用這個方法，只有港澳可以，要求C女前往便利商店購買遊戲點數，再將序號告訴她，以讓她儲值遊戲；後續，C女不斷要求許女還款，數度向她抱怨「你又不是還不起」，若C女拒絕幫她儲值點數，許女就威脅C女不幫她儲值，之前的錢也別想拿回去，或拍下自殘照片，再把照片收回，讓C女不得不妥協。

▲▼許女不斷假意向C女表示自己有還款意願，並指出自己不斷頻繁來往港澳，有意願與C女見面還款。（圖／當事人提供）



2018年11月，許女再度對C女佯稱自己要和父親一起來港澳談生意，要C女等她過去還錢，不過她父親要去賭博，要C女等她。許女為取信於C女，更拍下一張男人的背影給她看，但眼尖的C女卻察覺情況有異，感覺這張照片之前好像有看過，上網一搜果然發現是網路照片，怒質問許女，但許女卻辯稱，她只是想要告訴C女自己在哪裡，「我只是給你看房型」，並表示會要「酒店少爺拿給你」，但依然始終沒有下文。

直到許女見已無法圓謊，竟直接翻臉不認人，指出是C女自願給她，她也沒有逼她，C女可以選擇不借的，更怒嗆「要告去告！」，讓C女氣炸，跨海怒告向許女求償100萬元，其中包含先前替許女儲值的30萬元遊戲點數與近70萬元的精神賠償金，而最讓C女傻眼的是，一直以為是台灣男富二代「許崴」，其真實身分竟是一名身材圓潤的女子。

▲許姓女子假辦男富二代詐騙C女30多萬後，更直接翻臉不認人，怒嗆「要告去告」。（圖／當事人提供）



庭審時，許女向法官坦承因網路遊戲而與C女結識，但否認有任何詐欺犯行，辯稱她沒有說他們家是做蘋果手機，她的意思是她在人家的電子工廠上班，至於常彈奏價值千萬的鋼琴，是因為C女說要自殺，她才去抓鋼琴聲給她聽，鋼琴是她老師，她沒說是她的。

不過桃園地院審理後，勘驗相關證據認為許女犯罪事實明確，刑事部分依詐欺罪，判處許女有期徒刑6月，得易科罰金；民事部分，法官則認為，慰藉金之賠償，是以人格權遭受侵害，使精神上受痛苦之必要，但C女其人格權並未受侵害，儘管許女對C女施以詐術，但C女仍有選擇相信與否的自由，駁回其精神賠償金，判許女僅須賠償C女30萬餘元。