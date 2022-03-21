開戰杰尼龜倒數！試車0-100飆出2.16秒　神車手「南霸天」曝光

記者游瓊華／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」，酸台灣「沒有快車」，為了證明台灣賽車水準，自費改裝一輛進口奧迪TT RS決定高下，並取名「打龜號」，日前到彰化溪州測試，時速0-100僅花2.16秒好成績，而駕駛這台打龜號的車手正是長年征戰國外大賽的南霸天、D2賽車手郭國信！

▲開戰杰尼龜倒數！試車0-100飆出2.16秒駕駛身分「南霸天」曝光。（圖／翻攝郭國信粉絲團）



郭國信受訪表示，與廖老大已經合作10多年，這次打龜號從引擎等都是他協助打造、設定。雖然自己之前較少04加速賽經驗，日前就是他駕駛打龜號創下時速0-100僅花2.16秒紀錄，之後挑戰也會是由他駕駛。郭國信透露，這次「一定會贏杰尼龜！很簡單，也沒什麼壓力！預估時速0到400約莫花8.6秒-8.7秒間。」

▲廖老大隔空宣布有把握破記錄。（圖／翻攝自廖老大）



自家車手如此信心滿滿，廖老大日前也向杰尼龜隔空喊話：「我有把握可以超過杰尼龜的速度，請你履行你的諾言，透過直播捐款100萬元給紅字會。」廖老大表示，已申請封路，以利進行測試，預計十天內相關單位就會許可，屆時他會邀請媒體和車友一起公開測試，車上也會架設三台相關器材，證實成績絕對沒有造假。