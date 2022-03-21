國內已6條BA.2傳播鏈　羅一鈞：傳播力高3成「順利控制沒有外擴」

記者楊晏琳／台北報導

基隆日前新增1例感染源不明的新冠確診個案，為台北市五分埔服飾店女店員（案21497），該案基因定序後確認感染為Omicron的BA.2，屬於全新、第17種Omicron。指揮中心表示，雖然BA.2的傳播力比BA.1高3成，但致重症及致死率未較高，目前國內6條BA.2傳播鏈，皆已得到控制、並未往外擴散。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

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五分埔服飾女店員日前確認感染全新Omicron，國內目前累計6條BA.2傳播鏈。醫療應變組副組長羅一鈞指出，無論是BA.1或BA.2，都屬於Omicron，就和Delta有分Delta及Delta+病毒株一樣，序列相近只是後來產生突變，可進一步分型。

羅一鈞表示，BA.2的傳播力確實比BA.1增加約30%，但致重症和致死率並未比BA.1高。他指出，國內目前共計17種Omicron序列，其中有6個屬於BA.2，最早高雄群聚已進入社區，但後來順利得到控制。至於另外5條則為機場防疫人員、引水人、桃機航警及宜蘭家庭群聚和五分埔店員。

羅一鈞強調，其他5條較為侷限僅有單一個案，只有在家庭群聚、並未往外擴散，也未影響到學校、餐廳或其他社區活動等。羅一鈞說明，指揮中心對於BA.2及BA.1的防範措施相同，「目前更需要防範的在於設計師有關序列，或和桃機清潔人員序列較接近、這種大宗本土群聚的部分。」