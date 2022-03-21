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社會 社會焦點 保障人權

認識10天結婚！人夫送車、每月給2.5萬寵愛　妻歸寧跑了

記者黃翊婷／綜合報導

彰化一名人夫阿龍（化名）透過婚友社介紹，與中國廣東女子小梅（化名）相識，雙方僅認識10天就登記結婚，婚後他裝修房子、送車、每個月給2萬5000元生活費討好妻子，沒想到2020年7月間在台灣辦完婚宴宴請親友後，妻子就以「歸寧」為由返回娘家，至今未歸，他人財兩失、挽留無效，最終向法院訴請離婚。

▲▼婚禮，迎娶，新娘，新郎。（圖／CFP）

▲阿龍送車寵妻，最後卻遭丟包。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中提到，阿龍因為到了適婚年齡，透過婚友社介紹在2019年10月前往中國與小梅見面，兩人僅相識10天就在當地登記結婚，並於隔年2月間返回台灣辦理結婚登記；婚後妻子要求添購一輛小客車以及每個月2萬5000元生活費，還以水土不服為由，希望裝修住家、天天吃外食，他都一一答應。

阿龍說，原本以為會有一段美滿的婚姻，但小梅來台不到1個月的期間，不僅不幫忙分擔家務，還每天開車外出，甚至不接電話，讓他找不到人，更誇張的是，2020年7月間夫妻倆在台灣舉辦婚宴宴請親友，宴會結束後，妻子以「歸寧」為由，要求返回娘家，之後便再也沒有回來了。

「我多次詢問，她都藉詞推託拒絕返台，甚至要求我匯生活費，我先後於2021年1月11日、2月8日匯款給她。」阿龍表示，妻子曾向廣東省五華縣人民法院提出離婚訴求，後來又撤回訴訟，他多次嘗試聯繫都沒有結果，考量到雙方已經分開超過1年7個月，最終心寒向彰化地院訴請離婚。

彰化地院法官經調查確認，小梅自2020年7月17日獨自出境離台後，至今未有入境紀錄，經本院囑託財團法人海峽交流基金會合法送達通知，也未到場陳述答辯或提出書狀表示意見，依法視同自認，阿龍的主張應為真實。

法官接著說，小梅返回娘家後，也的確曾向大陸廣東省五華縣人民法院提出離婚聲請，考量到雙方已經分居一段時間，也都沒有共同生活的意願或是修復關係的想法，最終裁准阿龍的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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