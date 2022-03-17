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社會 社會焦點 保障人權

獨／貸款百萬買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽：到底是那條法律？

▲▼重機。（圖／郭小姐提供）

▲人妻指控夫成月光族，甚至將時間都花在玩車上面不顧家庭。（合成圖／郭小姐提供）

記者黃宥寧／綜合報導

郭姓人妻在臉書社團「爆怨公社」發文表示，丈夫將時間都花在玩重機上，甚至為了買車的裝備成月光族，不僅如此，連陪2個孩子時間都沒有，這樣的PO文也引正反兩面熱議，更有女車友私訊郭小姐怒嗆「倒底哪條法律寫說賺的錢需要另一半同意？」「有婚姻不代表事事都要向另一半徵求同意阿」短短一段話，讓人妻心碎不已。

今年34歲的郭小姐接受《東森新媒體ETtoday》專訪指出，她與丈夫交往9年結婚4年，丈夫小她5歲，交往初期，因為丈夫剛結束前一段婚姻，所有負債都是她幫忙還，婚後生了2個小孩，1個3歲，1個6個月。婚後她自行創業開2家店，而創業費用也都是自己出資，不夠的甚至還向母親借，為了體恤丈夫，一毛都不要求對方支付，甚至還讓丈夫在店內擔任總機幹部。

她指出，丈夫光重機車貸就100多萬，買皮衣、安全帽每樣也都要好幾萬元，但只要有告知她都會同意，這次老公前一晚才說最近要繳很多錢，先不買裝備，直到當天洗衣服時就看見一張2萬4800元的發票，才發現老公又買了新的皮靴。

▼郭小姐拿出丈夫又花2萬4買皮靴 。（圖／郭小姐提供）

▲▼ 郭小姐提供 。（圖／郭小姐提供）

同時她也怨，老公根本沒有為了生活跟家庭在打拼，只顧著做自己想做的事，別人家假日爸爸都帶小孩出去玩，她老公不是在賽車場就是跟朋友在山上騎車，「這婚姻真的還走得下去嗎」。

「或許是車友帶壞他...」郭姓人妻向記者難過表示，她文章一PO出後，有網友鼓勵她「真心覺得可以跟他討多餘的費用，小孩都你在照顧也必須跟他拿的」、「雖說重機是有些男人的夢想，但總是要量力而為有所節制，否則等夢醒時再回頭已是負債累累口袋空空」，這些她都能接受，但竟然有一位同樣騎重機的女網友，疑似是丈夫的車友，竟私訊給她怒嗆

▼郭小姐無奈指出，竟有力挺丈夫的女車友私訊後教訓她一頓。（圖／郭小姐提供）

▲▼ 重機提供。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女車友私訊郭小姐「教育」她，花錢本來就不需要另一半同意啊，到底哪條法律寫說賺的錢需要另一半同意？通常有請示的真的是極度尊重另一半的表示欸！接著又說，有了婚姻不代表事事都要向另一半同意啊，大家都是法規上的成年人了，今天在婚姻裡雙方各自有責任和義務養家沒錯，但不代表他沒有花錢的權利。

郭小姐解釋，丈夫現在騎的重機應該是Ducati Panigale V4s，要價百萬，聽說是重機界的法打利，丈夫對於上班是愛上不愛，丈夫一個月就花12到15萬（房貸、車貸），但自己則月花1萬5左右，2個孩子花費將近3萬，丈夫卻是一毛都沒幫忙付。

▼女車友力挺熱愛重機的丈夫，讓郭小姐心碎不已。（圖／郭小姐提供）

▲▼ 重機提供。（圖／記者黃宥寧翻攝）

郭小姐聽到女車友批評指教，委婉地回答，所以小孩生活費都不用給？我的點是小孩學費要給吧，哪有人先改車的，豈料，對方竟回她「那干我屁事，你們自己的事不用說給我這外人聽」。

難過的郭小姐認為該女車友，不知道來龍去脈就私訊她嗆她，讓她真的很受傷，她真的只是希望丈夫可以多存點錢，為了孩子多想一點，不要讓她像個單親媽媽。

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