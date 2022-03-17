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社會 社會焦點 保障人權

獨／玩重機被帶壞！雙寶媽自爆胖30kg　喊話小5歲老公：懂事點

▲▼重機。（圖／郭小姐提供）

▲育有2名孩子的郭姓人妻日前發文抱怨，2年前丈夫接觸重機後，開始不顧家庭成天騎車跑山 。（圖／郭小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

日前郭姓人妻在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她「工作全年無休就是我的生活」，而老公的空閒時間幾乎都是去進行他熱愛的重機活動，引起網友正反兩面熱議，雙寶爸也提3點回擊，表示老婆所說有一半都不是事實，他更怒問「難道婚姻就是要扼殺全部興趣？」對此，郭姓人妻接受《東森新媒體ETtoday》專訪再次打臉丈夫說詞。

今年34歲的郭小姐受訪表示，她與丈夫交往9年結婚4年，丈夫小她5歲，交往初期，因為丈夫剛結束前一段婚姻，所有負債都是她幫忙還，婚後生了2個小孩，1個3歲，1個6個月。婚後她自行創業開2家店，而創業費用也都是自己出資，不夠的甚至還向母親借，為了體恤丈夫，一毛都不要求對方支付，甚至還讓丈夫在店內擔任總機幹部。

▼郭小姐曬出丈夫為了重機裝備寧可砸24K買，也不願幫忙支付小孩子費用 。（圖／郭小姐提供）

▲▼ 郭小姐提供 。（圖／郭小姐提供）

「我們之前感情其實很好...自從他開始玩重機之後就非常離譜」，郭小姐難過指出，丈夫買重機前是一個很愛上班且很正常也很呵護她，自從2年前接觸重機後，整個人都變了。有時候為了玩重機，一出門就消失好幾天才回家，不僅如此，丈夫也時不時會在她耳邊說「那個誰誰誰買幾台車」、「誰去哪裡玩」她不解為什麼丈夫自從接觸重機後，會如此性情大變。

對於丈夫買裝裝備24K發票，她解釋，當天晚上發現時，她不斷與丈夫溝通，竟挨丈夫一頓罵，甚至甩了門就去店裡住好幾天，她實在太過傷心與生氣才會發文，她委屈說「我要的只是一個尊重，如果當天晚上他有跟我道歉，我也不可能不給他買呀，畢竟那也是安全的人身備品」，更何況上個月丈夫偷買裝備也被她發現，丈夫甚至一直發誓說不會隱瞞花錢買裝備的事情，但沒想到一下就又被她抓到。

對於丈夫反擊3點：「我們有櫃檯不需要她輪班上班，頂多補她們放假時間，而且我跟他均分上班時間」、「12月到今年3月底總共要去3次加3月底再一次半天賽道活動，然後這幾天妳沒有上班，我有先櫃檯講過」、「我們2個小孩不是都她顧，是岳母幫忙顧居多，沒上班時我載兒子上下課，平時我根本就跟我老婆每天在一起，輪流顧小兒子有上班再給岳母幫忙。」

▲▼ 郭小姐 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲郭小姐解釋希望丈夫能多存點錢。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

她再次解釋，孩子幾乎都是她自己帶，像個偽單親，2間房子頭期款也是跟她向媽媽借的。她也不諱言指出「我們時常鬧離婚，早已封鎖彼此臉書」但她知道，丈夫PO文反擊後沒多久，就有網友湧進他臉書查看，一看發現丈夫臉書完全都沒有家庭照，滿滿都是重機照，甚至有網友留言說「小孩是嫩嬰耶才五六個月」但卻看到丈夫每個月都去騎2次賽道，一出去就是2天以上，狂遭網友留言打臉後丈夫就羞愧刪文。

「或許還有一點是我的問題...」郭小姐反省自己，因為自己生了2個孩子胖了30公斤，或許丈夫因此不想看到她，也認為丈夫每次出去騎重機，身材姣好的辣妹太多，丈夫回到家就會對她說「吃少一點！」

郭小姐最後語重心長表示，或許因為自己是單親家庭，媽媽帶大，她從14歲就開始打工，所以她與丈夫價值觀差很大，她認為這或許也是吵架的原因之一，她是真的不阻止丈夫的興趣，只是希望丈夫可以懂事點，能存點錢，不要將錢都花在買車裝備上，為了孩子能多存一點錢，

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