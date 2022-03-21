少女24年前當檳榔西施竟變成焦屍　兇手情侶檔3人虐殺再焚屍

▲17歲少女最後被燒成焦屍，最高法院將兇手3人判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

17歲的台日混血林姓少女，24年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。檢警逮捕當年的兇手情侶檔潘子鑑、陳諭詩，以及另名女共犯，一審重判其中2人無期徒刑，二審則分別減輕為14年半、14年2月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

本案發生於1998年底，當時在桃園縣平鎮的郊區發現一具燒得焦黑的女屍，因現場沒有監視器，屍體身上和附近都找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA建檔後，以無名屍下葬。不過案情到了2019年出現轉機，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女，重啟偵辦。

檢警認為，當時少女獨自到桃園生活，在當時為現役軍人的潘子鑑（42歲）等人合夥經營的檳榔攤工作，1998年12月間，潘男懷疑少女私吞收款、還檢舉他吸毒，夥同潘男當時女友陳諭詩（43歲）等3人，拘禁少女、剃光頭凌虐，最後以毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。警方循線逮捕潘男、陳女，以及當時參與犯案的另名少女小羊（化名），另有主謀吳昶弘（41歲）在逃。

潘男陳女一審遭重判無期徒刑，上訴二審後，改輕判有期徒刑14年6月；另外少女小羊涉案部分則由少年法院處理，二審高院也是減輕改判14年2月。全案再上訴，最高法院21日將3人部分全數駁回定讞。

此外死者家屬也求償，民事一審判決潘男等3人須連帶賠償177萬餘元；但上訴二審後，卻出現逆轉判決。潘男等人二審提出時效抗辯，二審認為潘男等人於1988年12月間共同殺害死者而為侵權行為，但家屬直到去年9月才起訴求償，距侵權行為時起已逾21年，超過《民法》侵權行為所定10年之最長時效期間，請求權時效已完成，故改判決不用賠償。此部分上訴第三審審理中。

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