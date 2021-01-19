37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤「2啞鈴忘了放」袋屍浮出愛河水面

記者陳豐德／綜合報導

高雄著名觀光勝地「愛河」2020年6月竟發生了分屍案，一名王姓男子因為拒絕再借款給積欠10萬元債務的羅男，37分鐘內被對方肢解成5大塊，分裝在2個黑色旅行袋後，丟棄在愛河內棄屍；承辦的警方在Podcast節目《我在案發現場》中透露，兇手羅男共準備了4個啞鈴，原本打算分放在屍袋內，避免它們浮起水面，卻粗心只放進了2個啞鈴導致事跡敗露，可謂天理昭彰。

▲點擊收聽《我在案發現場》愛河分屍案偵辦秘辛。

2020年6月22日上午9時許，高雄市的清潔隊員在愛河撈起了一個黑色行李袋，但因為沒有明顯異狀，放置在一旁後繼續工作，不料隔天上午又在同一個地點撈起另一個的黑色行李袋，袋內散發出濃厚臭味，清潔員察覺不對勁一打開，竟發現有「一雙小腿」被黑色垃圾袋包裹住，嚇得趕快通報警方。

高市警方不敢大意，特別勞請台北知名法醫潘至信到場勘驗，在原本打開的那一袋內發現滲著血的四肢，另一袋則是死者的頭顱完整連接著軀幹，並有男性生殖器，此外還有鐵線綁著啞鈴纏在身上；法醫發現死者第三頸椎生前骨折、肋骨多處粉碎性骨折、肺臟塌陷，研判死者生前體幹遭到嚴重撞擊導致內傷骨折，而屍塊斷口平整，認定是死後所致。

承辦偵查隊長於《我在案發現場》中提到，當時專案小組壓力山大，除了調閱愛河周遭監視器之外，也同步清查高雄販售旅行袋的店家，而24日法醫採集到死者指紋後比對出身份，接到消息時以為能破案了，沒想到死者身份一查出來，反而讓專案小組心頭都涼了……

▼ 清潔員在愛河撈起兩個黑色旅行袋，打開其中一袋發現一雙人的小腿 。（圖／資料照）



▼兇手以鐵線將屍體綁著啞鈴增加重量 。（圖／資料照）



▼兇手花了37分鐘將屍體肢解成5大塊後裝入旅行袋內。（圖／資料照）



▼ 專案人員將兇手羅男壓制逮捕 。（圖／資料照）



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