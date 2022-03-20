普丁開戰後首亮相！穿義大利名牌「羽絨外套」揮手　要價37萬元

▲普丁身穿義大利名牌Loro Piana黑色羽毛外套，一件要價37.2萬元新台幣。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯隊烏克蘭發起軍事動後，俄國總統普丁首度於日前首度對外公開露面，他選擇穿上義大利名牌Loro Piana（諾悠翩雅）的羽絨外套，出席慶祝克里米亞「回歸」祖國8周年的紀念大型集會，該件外套價值1萬英鎊（約新台幣37.2萬元），足足是俄國人平均月薪的25倍，現場號稱來了20萬人共襄盛舉。

根據《每日郵報》，普丁18日晚間出席集會時，不僅穿上黑色的Loro Piana羽絨外套，甚至還搭配另一個義大利名牌Kiton的高領羊白色毛衣，該件毛衣價值2400英鎊（約新台幣8.9萬元）。

其中，Loro Piana羽絨外套換算成俄羅斯盧布為近150萬元，而2021年俄國人平均年薪則為67.8萬盧布，根本還未到達普丁羽絨外套價格的一半。

報導指出，隨著西方國家全面擴大實施對俄國的經濟金融制裁，使得一般俄國人的財務狀況變得更加糟糕。在俄羅斯選擇入侵烏克蘭以後，俄國的許多服飾設計師都決定關門不做生意，但普丁仍能購買這款豪華的義大利大衣。而因為普丁的殘忍行徑，導致俄國經濟創下歷史新低。

截至3月11日，俄羅斯年度的通貨膨脹率加速至12.54%，這勢必將會對普丁政權下的生活水準造成非常大的重擊。

據悉，普丁告訴現場聚集、揮舞俄羅斯國旗的20萬名民眾，稱對烏克蘭發起軍事行動的原因，在於為了將人們從這場苦難和種族滅絕中拯救出出來；他還稱讚參加此次「特別行動」的部隊，稱是為了守護所有俄羅斯人的普世價值而戰，表示過去烏克蘭人也曾對頓巴斯地區發動空襲，而這就是所謂的種族滅絕。

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